Астронавты, застрявшие на МКС, будут голосовать на выборах президента США прямо из космоса

Двое астронавтов, которые застряли на Международной космической станции из-за технических проблем с капсулой Starliner компании Boeing, все равно смогут проголосовать на президентских выборах в ноябре. Как они это сделают в космосе?

Как это будет

"Это очень важный долг, который мы имеем как граждане, и я с нетерпением жду возможности голосовать из космоса. Это очень круто", – сказала астронавтка Сунита Уильямс. Издание NBC News опубликовало краткое изложение разговора экипажа МКС с журналистами.

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Коллега Уильямс и еще один пассажир "Старлайнера" Бутч Уилмор поддержал эти слова:

Сегодня я отправил свой запрос на получение бюллетеня. Это очень важная роль, которую мы играем как граждане, в том числе и на выборах, и NASA позволяет нам сделать это очень легко,

– говорит Уилмор.

NASA присылает астронавтам бюллетень, подготовленный членами избирательных комиссий, который состоит из PDF-документа, защищенного паролем, и содержит поля, в которых астронавты должны поставить галочку, чтобы сделать свой выбор.

Астронавты голосовали из космоса и раньше, но на этот раз космическому агентству пришлось маневрировать чуть ли не в последнюю минуту, чтобы отправить бюллетени этим астронавтам, поскольку их миссия должна была длиться всего восемь дней, а в результате превратилась в многомесячное пребывание на орбите. Они смогут вернуться на Землю только в феврале следующего года.

Проблемы Starliner

Разработка и производство Boeing Starliner сопровождались многочисленными проблемами с программным обеспечением и, как следствие, задержками, еще задолго до его первого запуска с экипажем на космическую станцию. Кроме того, он стоит вдвое дороже, чем капсула Dragon компании SpaceX.

Команда NASA побоялась позволять астронавтам вернуться домой на Starliner, поскольку у капсулы возникли проблемы с двигателями еще до того, как она пристыковалась к станции.

В начале этого месяца Starliner наконец вернулся домой пустым, а во время спуска у него возникли дополнительные проблемы с двигателями, что свидетельствует, что NASA было право, когда было осторожным.

Дальнейшие расследования прольют свет на то, что пошло не так в проекте, который съел огромную кучу денег, но так и не заработал так, как должен был.