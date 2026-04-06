Это произойдет впервые с 1972 года: ночью состоится исторический облет Луны экипажем Artemis 2

Астронавты миссии Artemis 2 впервые за более чем 50 лет пролетают вблизи Луны. В течение семичасового облета экипаж будет наблюдать спутник Земли, проводить научные исследования и даже видеть солнечное затмение из уникальной точки – за пределами орбиты Луны.

Экипаж из четырех астронавтов – командир Рид Вайзман, пилот Виктор Гловер, а также специалисты миссии Кристина Кох и Джереми Хансен – осуществляет первый пилотируемый полет к Луне со времен Apollo 17. В ночь с 6 на 7 апреля состоится очередное историческое событие, за которым вы также сможете наблюдать, – рассказывает 24 Канал.

Смотрите также "Это невероятно": экипаж Artemis 2 показал, какой на самом деле является Луна вблизи

Что произойдет во время исторического облета Луны?

В день облета экипаж проснется утром, после чего NASA запустит специальную трансляцию. Уже в начале ключевых событий корабль Orion превысит рекорд расстояния миссии Apollo 13, отдалившись от Земли более чем на 406 тысяч километров.

Перед самым облетом астронавты затемнят кабину и подготовят камеры. Далее начнется основной этап – пятичасовое наблюдение, которое входит в общий семичасовой период. Экипаж изучит как ближнюю, так и обратную сторону Луны, включая полярные регионы, которые ранее не видели астронавты эпохи "Аполлон".

Научная программа включает 10 основных задач и 35 целей для наблюдений. Астронавты будут работать посменно, фиксируя голосовые заметки через специальное приложение, и делать тысячи снимков кратеров, равнин и гор. Среди возможных объектов – даже места посадок миссий Apollo 12 и Apollo 14.

Один из самых напряженных моментов – временная потеря связи с кораблем, которая длится около 40 минут. После этого аппарат выйдет на минимальное расстояние до Луны, а также достигнет максимальной удаленности от Земли.

Отдельное событие – полное солнечное затмение, которое астронавты будут наблюдать уже за Луной. Оно продлится почти час и станет одним из самых редких зрелищ для человека в космосе.

После завершения облета экипаж начнет передавать на Землю первые изображения. У NASA отмечают: подготовка астронавтов дала результат – их наблюдения уже сейчас вызывают большой интерес у ученых.

Детальный тайминг облета Луны миссии Artemis 2

Уже через считанные часы начнется важнейшее событие миссии Artemis 2 – облет Луны. По словам Вайзмана, эмоции команды сложно передать – астронавты реагируют на увиденное "как дети", не отрываясь от иллюминаторов.

За несколько дней до сближения они уже наблюдали Луну, но главное событие – семичасовой облет – станет кульминацией полета, сообщает Space.com.

Время (EDT / GMT+3) Событие Что происходит 09:50 / 16:50 Начало дня Экипаж просыпается – стартует 6-й день полета 13:00 / 20:00 Начало трансляции NASA запускает специальный стрим облета 13:56 / 20:56 Новый рекорд Корабль Orion удалится дальше, чем Apollo 13 14:10 / 21:10 Комментарий экипажа Астронавты выйдут на связь (только аудио) 14:15 / 21:15 Подготовка к облету Затемнение кабины, настройка камер и оборудования 14:45 / 21:45 Начало облета Старт 7-часового периода наблюдений Луны 16:35 / 23:35 Кадры изнутри Покажут, что происходит внутри Orion 18:47 / 01:47 Потеря связи Временное исчезновение сигнала (~40 минут) 19:02 / 02:02 Ближайшая точка Минимальное расстояние до Луны 19:05 / 02:05 Максимальное расстояние Самая дальняя точка от Земли 19:27 / 02:27 Восстановление связи Контакт с кораблем восстанавливается 20:35 / 03:35 Солнечное затмение Луна полностью закрывает Солнце (≈53 мин) 21:20 / 04:20 Завершение облета Конец наблюдений, передача первых снимков

Почему Artemis 2 такая важная миссия?

Миссия Artemis 2 – это не просто полет вокруг Луны, а сложный технологический и научный эксперимент. По официальным данным и сообщениям NASA, она имеет несколько интересных деталей, которые часто остаются без внимания.