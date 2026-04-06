Это произойдет впервые с 1972 года: ночью состоится исторический облет Луны экипажем Artemis 2
- Экипаж миссии Artemis 2 осуществляет первый пилотируемый облет Луны со времен Apollo 17, проводя научные исследования и наблюдения.
- Миссия длится 10 дней, тестируя ключевые системы корабля, и использует "свободную траекторию возвращения" для повышения безопасности полета.
Астронавты миссии Artemis 2 впервые за более чем 50 лет пролетают вблизи Луны. В течение семичасового облета экипаж будет наблюдать спутник Земли, проводить научные исследования и даже видеть солнечное затмение из уникальной точки – за пределами орбиты Луны.
Экипаж из четырех астронавтов – командир Рид Вайзман, пилот Виктор Гловер, а также специалисты миссии Кристина Кох и Джереми Хансен – осуществляет первый пилотируемый полет к Луне со времен Apollo 17. В ночь с 6 на 7 апреля состоится очередное историческое событие, за которым вы также сможете наблюдать, – рассказывает 24 Канал.
Что произойдет во время исторического облета Луны?
В день облета экипаж проснется утром, после чего NASA запустит специальную трансляцию. Уже в начале ключевых событий корабль Orion превысит рекорд расстояния миссии Apollo 13, отдалившись от Земли более чем на 406 тысяч километров.
Перед самым облетом астронавты затемнят кабину и подготовят камеры. Далее начнется основной этап – пятичасовое наблюдение, которое входит в общий семичасовой период. Экипаж изучит как ближнюю, так и обратную сторону Луны, включая полярные регионы, которые ранее не видели астронавты эпохи "Аполлон".
Научная программа включает 10 основных задач и 35 целей для наблюдений. Астронавты будут работать посменно, фиксируя голосовые заметки через специальное приложение, и делать тысячи снимков кратеров, равнин и гор. Среди возможных объектов – даже места посадок миссий Apollo 12 и Apollo 14.
Один из самых напряженных моментов – временная потеря связи с кораблем, которая длится около 40 минут. После этого аппарат выйдет на минимальное расстояние до Луны, а также достигнет максимальной удаленности от Земли.
Отдельное событие – полное солнечное затмение, которое астронавты будут наблюдать уже за Луной. Оно продлится почти час и станет одним из самых редких зрелищ для человека в космосе.
После завершения облета экипаж начнет передавать на Землю первые изображения. У NASA отмечают: подготовка астронавтов дала результат – их наблюдения уже сейчас вызывают большой интерес у ученых.
Детальный тайминг облета Луны миссии Artemis 2
Уже через считанные часы начнется важнейшее событие миссии Artemis 2 – облет Луны. По словам Вайзмана, эмоции команды сложно передать – астронавты реагируют на увиденное "как дети", не отрываясь от иллюминаторов.
За несколько дней до сближения они уже наблюдали Луну, но главное событие – семичасовой облет – станет кульминацией полета, сообщает Space.com.
|Время (EDT / GMT+3)
|Событие
|Что происходит
|09:50 / 16:50
|Начало дня
|Экипаж просыпается – стартует 6-й день полета
|13:00 / 20:00
|Начало трансляции
|NASA запускает специальный стрим облета
|13:56 / 20:56
|Новый рекорд
|Корабль Orion удалится дальше, чем Apollo 13
|14:10 / 21:10
|Комментарий экипажа
|Астронавты выйдут на связь (только аудио)
|14:15 / 21:15
|Подготовка к облету
|Затемнение кабины, настройка камер и оборудования
|14:45 / 21:45
|Начало облета
|Старт 7-часового периода наблюдений Луны
|16:35 / 23:35
|Кадры изнутри
|Покажут, что происходит внутри Orion
|18:47 / 01:47
|Потеря связи
|Временное исчезновение сигнала (~40 минут)
|19:02 / 02:02
|Ближайшая точка
|Минимальное расстояние до Луны
|19:05 / 02:05
|Максимальное расстояние
|Самая дальняя точка от Земли
|19:27 / 02:27
|Восстановление связи
|Контакт с кораблем восстанавливается
|20:35 / 03:35
|Солнечное затмение
|Луна полностью закрывает Солнце (≈53 мин)
|21:20 / 04:20
|Завершение облета
|Конец наблюдений, передача первых снимков
Почему Artemis 2 такая важная миссия?
Миссия Artemis 2 – это не просто полет вокруг Луны, а сложный технологический и научный эксперимент. По официальным данным и сообщениям NASA, она имеет несколько интересных деталей, которые часто остаются без внимания.
- Во-первых, это не просто "экскурсия" к Луне. Полет длится около 10 дней и предусматривает тестирование ключевых систем – жизнеобеспечения, навигации и связи, как пишет SkyNews. Именно эти проверки должны доказать, что корабль готов к будущим посадкам на поверхность спутника.
- Во-вторых, корабль не выходит на орбиту Луны. Вместо этого используется так называемая "свободная траектория возвращения" – аппарат облетает Луну и возвращается на Землю благодаря ее гравитации. Это повышает безопасность миссии.
- Третий факт – рекорд в глубоком космосе. Одновременно на таком расстоянии от Земли еще никогда не находились четыре человека. Ранее максимум составлял три астронавта во время миссии Apollo 8.
- Четвертое – новые технологии связи. Во время полета тестируют оптическую систему передачи данных, которая может передавать информацию на Землю со скоростью до 260 Мбит/с – это значительно быстрее традиционных радиосигналов.
- И наконец пятое – возможность приобщиться обычным зрителям. NASA предложило всем желающим "отправить свое имя в космос": миллионы имен записали на карту памяти, и поместили в игрушку индикатор микрогравитации, который летит вместе с экипажем.