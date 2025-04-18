Instagram позволит совместить ваши рекомендации Reels с друзьями в общей ленте

Instagram добавил новую функцию под названием Blend, которая предоставляет возможность сочетать ваши рекомендации Reels с рекомендациями друзей в общей ленте. Это не просто способ узнать больше о вкусах близких, но и новый формат совместного открытия контента в соцсети.

Как это работает

Blend – это инструмент, который формирует общую ленту Reels на основе смеси ваших рекомендаций и рекомендаций ваших друзей. Эта лента запускается в личных или групповых чатах в Direct и доступна только по приглашению. Только кто-то принимает инвайт, Instagram автоматически создает персонализированную ленту, которая ежедневно обновляется и содержит ролики, подобранные для каждого участника чата, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Прокручивая ленту Blend, вы можете увидеть, для кого предназначено каждое продемонстрированное видео. Это позволяет лучше понимать, какие ролики Instagram предлагает вашим друзьям, а также открывать для себя новые форматы контента. Если кто-то в чате отреагирует на ролик, Instagram направляет оповещение – поэтому просмотр легко может перерасти в живое общение.

Правда, как всегда, есть нюанс: ваши предпочтения здесь – отнюдь не частные.

Blend приносит новый социальный элемент к просмотру Reels – то, чего Instagram давно не хватало из-за перенасыщения рекламой и инфлюенс-контентом. Это попытка вернуть платформе атмосферу обмена моментами с друзьями. По замыслу Meta, новая функция должна поощрить пользователей проводить больше времени в приложении, просматривая контент не в одиночестве, а вместе с близкими.

Blend не появился неожиданно: еще более года назад его тестировали в виде внутреннего прототипа, а весной 2024 года о разработке писали некоторые СМИ. Теперь функция становится доступной для всех пользователей.



Как выглядит функция Blend / Фото Meta

Как воспользоваться

Чтобы создать Blend, нужно открыть личный или групповой чат в Direct, нажать на новую иконку Blend в верхней части экрана и отправить приглашение. Лента запускается автоматически, как только кто-то из участников присоединяется. Посмотреть ее можно прямо в DM, нажав на соответствующую иконку.

Blend уже сравнивают с одноименной функцией в Spotify, где пользователи могут объединять музыкальные вкусы в один динамический плейлист. Так же и здесь – ваша лента Reels в Blend постоянно обновляется, учитывая предпочтения всех участников.