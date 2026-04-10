В Instagram разрешили редактировать комментарии, но есть нюанс
- Instagram разрешил редактировать комментарии в течение 15 минут после публикации, без ограничений на количество изменений.
- Обновление включает специальную отметку для отредактированных комментариев и другие нововведения, такие как улучшенные инструменты для Reels и интеграция ИИ-функций.
В Instagram появилась долгожданная функция редактирования комментариев. Пользователи теперь могут исправлять ошибки без удаления сообщения, но сделать это можно только в ограниченное время после публикации.
Что меняет новая функция редактирования комментариев?
Функцию редактирования позаимствовали из Threads, где она работает похожим образом – пользователи после публикации комментария могут внести изменения, – рассказывает The Verge.
Впрочем, есть важное ограничение. На редактирование дается только 15 минут после публикации. В компании объясняют, что этого времени достаточно, чтобы исправить типичные ошибки или неточности.
При этом жестких лимитов на количество изменений нет. В рамках этого 15-минутного окна комментарий можно редактировать столько раз, сколько нужно.
Чтобы сохранить прозрачность, отредактированные комментарии получают специальную отметку – серую отметку, которая сигнализирует, что текст был изменен после публикации.
На первый взгляд, обновление может показаться незначительным. Но учитывая масштабы платформы, аудитория которой превышает 3 миллиарда активных пользователей ежемесячно, даже такие мелкие изменения влияют на повседневный опыт миллионов людей. В частности, это поможет уменьшить количество комментариев с ошибками и сделает общение в соцсети более удобным.
Другие нововведения в Instagram в 2026 году
Кроме редактирования комментариев, как сообщает MetriCool, Instagram в последнее время получил ряд изменений, которые постепенно меняют опыт пользователей и работу платформы:
- Улучшенные инструменты для Reels. В приложении расширили возможности съемки и монтажа: появились новые инструменты редактирования, функция отмены действий, улучшенный таймер и зеленый экран. Также разрешили записывать более длинные видео – до 20 минут.
- Планирование тестовых Reels. Авторы контента теперь могут заранее планировать так называемые "пробные" ролики, чтобы тестировать их перед публикацией для широкой аудитории.
- Интеграция ИИ-функций. Instagram активно работает над инструментами с искусственным интеллектом – они должны улучшить поиск контента, рекомендации и взаимодействие между пользователями.
- Эксперименты с платной подпиской. Instagram тестирует премиум-функции: расширенные списки аудиторий, просмотр сторис анонимно и дополнительную аналитику подписчиков.
- Отказ от сквозного шифрования в Direct. Платформа планирует убрать сквозное шифрование в личных сообщениях из-за низкого спроса на эту функцию.