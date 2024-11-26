Распространенные проблемы смарт TV и способы их решения

Смарт-телевизоры предлагают множество функций от просмотра сериалов и фильмов до игр, новостей и множества других развлечений. Но не редко во время их использования могут возникать технические проблемы, которые не просто устранить, но мы поможем вам в этом.

Какой бы ни была проблема с вашим телевизором, перед тем, как нести его в ремонт, следует попробовать решить ее самостоятельно, рекомендует 24 Канал, ведь это может быть что-то совсем простое.

Смотрите также Как питать холодильник во время отключения электроэнергии

Смарт-телевизор не включается

Убедитесь, что кабель питания надежно подключен к розетке. Проверьте розетку, подключив другое устройство, например, лампу. Если розетка работает, но телевизор не включается:

Отключите телевизор от сети, нажмите и удерживайте кнопку включения в течение нескольких секунд, а затем снова подключите его к розетке.

Если это не помогло, попробуйте сбросить до заводских настроек или обратитесь к специалисту, поскольку плата питания может быть неисправна.

Нет звука из телевизора

Для начала проверьте, не выключен ли звук на телевизоре. Если нет:

Проверьте подключенные колонки или саундбары. Убедитесь, что кабели надежно подсоединены, или, если используется Bluetooth, выполните соединение устройств через меню телевизора.

Если качество звука низкое, отрегулируйте аудиоаппаратуру или настройки.

Черный экран или отсутствие изображения

Если на экране телевизора черный экран:

Убедитесь, что вы подключены к правильному входу.

Протрите концы видеокабеля салфеткой из микрофибры или проверьте с новым кабелем.

Попробуйте другие порты или подключите другое устройство, чтобы изолировать проблему.

Если ничего не помогает, может потребоваться сброс до заводских настроек или профессиональный ремонт, особенно если вы все еще слышите звук.

Гладкое, размытое или туманное изображение

Плавное изображение: Отключите сглаживание движения или подобные настройки в меню, чтобы устранить "эффект мыльной оперы".

Размытое или нечеткое изображение: Уменьшить настройки резкости телевизора, особенно заметно при просмотре контента с высоким разрешением.

Перегрев

Перегрев негативно влияет на любую технику, поэтому его следует избегать. Как этого предотвратить в случае с телевизором?

Освободите пространство вокруг телевизора для вентиляции.

Очищайте от пыли вентиляционные отверстия.

Переместите телевизор подальше от прямых солнечных лучей или источников тепла.

Проблемы с подключением к интернету

Если телевизор не подключается к Интернету:

Перезагрузите модем, отключив его от сети на 60 секунд.

С помощью меню телевизора переподключитесь к Wi-Fi.

Растянутое или сжатое изображение

Рекомендуем использовать проводное соединение Ethernet для лучшей стабильности.

Отрегулируйте соотношение сторон в настройках изображения на телевизоре. Если черные полосы не исчезают, проблема может быть связана с контентом или каналом.

Тусклое или яркое изображение

Войдите в меню настроек изображения, чтобы отрегулировать яркость, контрастность и подсветку. Отключите функции автоматической регулировки яркости, если они не соответствуют вашим предпочтениям.

Медленная работа или отставание телевизора

Медленная работа смарт-телевизора может быть следствием следующих проблем:

Плохое соединение с Интернетом.

Устаревшее программное обеспечение (обновить через меню).

Аппаратные ограничения, характерны для бюджетных моделей.

И если плохое интернет-соединение еще можно решить, то с аппаратными ограничениями или устаревшей прошивкой не все так просто. Сегодня техника довольно быстро может морально устаревать, но это не значит, что вам следует избавляться от телевизора и бежать покупать новый.

В этом случае стоит подумать об использовании устройства для потокового вещания вроде Chromecast или его аналогов. Все что нужно, просто подключить такое устройство к HDMI и вы почувствуете, как ваш телевизор начнет работать намного быстрее. Кроме того, такое решение обойдется дешевле чем покупка нового TV.

Проблемы с пультом дистанционного управления

Обычно именно пульт первым выходит из строя, или же банально исчезает. Что с ним может быть не так?

Проверьте или замените батарейки.

Уберите предметы, блокирующие инфракрасный датчик телевизора.

Повторно создайте пару с пультом дистанционного управления, следуя инструкциям из инструкции к телевизору.

Если вы потеряли пульт, или же он полностью сломался, есть несколько путей.

Купить новое устройство у производителя.

Купить универсальный пульт и настроить его.

Установить одно из специальных приложений на смартфон, которые позволяют управлять смарт ТВ.

Сброс к заводским настройкам

Если проблемы не исчезают, одним из ультимативных решений может быть сброс телевизора до заводских настроек через меню под опциями "Система" или "Общие и конфиденциальность". Имейте в виду, что это приведет к стиранию всех пользовательских настроек.

Читайте на сайте Почему нельзя подключать зарядную станцию в квартиру через розетку

Если ни одно из этих решений не решает проблему, может потребоваться профессиональный ремонт. Однако, устранение этих распространенных неисправностей часто может сэкономить время и средства.