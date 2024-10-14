Пока нет отопления: 4 гаджета, которые быстро согреют вас в холодной квартире или на природе

На дворе уже прохладно, а отопление еще надо подождать. Более того, замерзнуть можно даже в доме с включенными батареями, особенно если вы живете на первом или последнем этажах. Вот несколько интересных и недорогих устройств, которые работают от павербанка и помогут вам согреться.

Электроодеяло

Прежде всего обратите внимание на электроодеяла. Это настоящая находка для тех, кто постоянно мерзнет дома, не говоря уже о работе, где вы никак не можете контролировать температуру, или, например, осенние походы на природу. Портативное электроодеяло с USB-подключением позволяет греться очень быстро.

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Внешне такое одеяло практически не отличается от обычного, поскольку имеет тканевый чехол из приятных на ощупь тканей, вроде флиса. Внутри содержатся нагревательные элементы, подключаемые к внешнему аккумулятору через USB-разъем. Это также можно сделать и через блок питания с помощью обычной розетки.

Электроодеяла нагреваются до заданной температуры в течение нескольких минут, излучая приятное тепло через всю свою площадь. При этом они не только эффективные, но и экономные в плане потребления энергии, особенно современные модели. Поэтому вам надолго хватит одного заряда батареи.

Это самая дорогая вещь из всего списка, ведь стоить такие одеяла могут более 5000 гривен. Средняя цена составляет около 1500-2000 гривен, а самые дешевые варианты продают за 500-700 гривен. Однако для надежности и безопасности лучше немного доплатить.

Стельки для ног с подогревом

Если вы мерзнете в ноги, например, сидя с компьютером, хорошим вариантом будут электрические стельки для вашей обуви. Они работают от батареек или подключаются к павербанку, обеспечивая равномерный прогрев стопы по всей площади.

Они идеально подходят для прогулок в зимнюю погоду или даже для пребывания дома, если у вас холодный пол без ковров.

Найти этот товар можно как за 300 гривен, так и за более 2000 гривен – каждый сможет найти для себя что-то подходящее по подходящей цене.

Портативная USB-грелка для рук или ног

Электрогрелки для рук могут быть очень разных формфакторов и размеров. Одни помещаются в руку, как небольшой мячик для тенниса и позволяют согревать ладонь изнутри. Другие напоминают карман или туннель, в который нужно просунуть руки.

Грелки для ног, как правило, больше напоминают небольшие коврики или карманы, в которые просовываются ноги.

Работают они так же, как и другие электрические грелки: подключите к источнику питания и наслаждайтесь теплом благодаря специальным нагревательным элементам, находящимся под тканевым чехлом.

Цена – от примерно 400 до 1500 гривен в некоторых украинских интернет-магазинах.

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Нагревательные элементы для одежды

Еще одна очень похожая вещь, но в другом формфакторе. Этот вариант состоит из нескольких отдельных небольших пластин, как правило, 7-9 штук, которые нужно расположить на внутренней стороне жилета или верхней одежды.

Это может быть не совсем удобно, если вам нужно активно двигаться, ведь от каждого такого элемента к источнику питания идет отдельный провод. Но если активной деятельности не предвидится, то это отличный вариант, чтобы обогреть тело под одеждой на время прогулки или в холодном помещении.

Цены на такие устройства могут стартовать от примерно 350 гривен и достигать около тысячи гривен. Но на рынке также представлены обогреватели, которые накладываются на подкладку одной сплошной пластиной – они стоят чуть больше 2000 гривен.