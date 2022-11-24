Без света и зарядки: 10 способов продлить автономность Android-смартфона

В сети можно найти немало советов по продолжению работы смартфона от батареи. На самом деле ограничить телефон в функциях, тратящих энергию можно разными способами. Мы собрали десять наиболее действенных советов, которые помогут максимально сберечь заряд батареи.

24 канал собрал наиболее ненужные функции, которыми можно пожертвовать, когда вопрос об экономии заряда очень важен. Вот список того, что мы рекомендуем отключить, удалить или ограничить.

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Ресурсоемкие приложения

Первый и важнейший шаг по экономии заряда мобильного устройства – ограничение программ, потребляющих наибольшее количество системных ресурсов. Именно они беспощадно разряжают ваш смартфон.

Обнаружить такие приложения можно в меню Батарея, в окне Расход заряда. Если в списке фигурируют программы, не составляющие практической ценности – их лучше удалить. В противном случае можно либо принудительно приостановить выполнение прожорливых программ, либо заменить их менее ресурсоемкими альтернативными решениями.

К примеру, вместо установленных чуть ли не на каждом смартфоне нативных клиентов WhatsApp и Telegram можно использовать веб-версии мессенджеров, занимающих меньше памяти. У некоторых разработчиков есть облегченные Lite-сборники программных решений – к таким продуктам тоже стоит присмотреться.

Фоновые процессы

Современные версии Android позволяют вручную регулировать расход заряда аккумулятора для приложений, работающих в фоновом режиме. Чтобы получить доступ к этой настройке, необходимо сделать длинный тап (нажать и удерживать в течение нескольких секунд) по ярлыку выбранной программы и затем проследить в меню "О приложении → Батарея → Управление расходом заряда".

На выбор доступны три варианта:

"Без ограничений",

"С оптимизацией",

"Ограничено".

Последний позволяет добиться максимальной экономии энергии, однако использовать его нужно с умом, поскольку самостоятельное вмешательство в системные процессы может нарушить стабильную работу программ.

Уведомления

Практически все приложения любят выводить на экран уведомления. Особенно это касается мессенджеров, программ службы доставки и игровых сервисов. В большинстве своем они рассылают банальный спам, регулярный просмотр и удаление которого также отрицательно сказывается на автономности работы устройства.

Исправить ситуацию можно всего лишь благодаря одному переключателю – "Не беспокоить". Он переводит смартфон в режим "без уведомлений", однако это означает, что вы не услышите, когда к вам звонят по телефону, ведь смартфон также не будет вибрировать.

В то же время этот режим можно гибко настроить, добавив контакты и уведомления, которым можно отображать, чтобы вы могли отреагировать на наиболее важные.

Функция Adaptive Battery

Операционная система Android, начиная с 9 версии, имеет режим адаптивного использования батареи, что позволяет ограничить расходование ресурсов аккумулятора для редко запускаемых программ. Особенностью функции Adaptive Battery является алгоритм машинного обучения, который анализирует пользовательские привычки во время работы с установленным на смартфоне софтом и на основе собранной информации формирует приоритеты доступа приложений и фоновых процессов к системным ресурсам.

Проще говоря, Android понимает, какие приложения запускаются пользователем чаще, и пытается тратить батарею прежде всего на них. Рекомендуем не оставлять функцию Adaptive Battery без внимания – она действительно работает, а активировать ее можно в настройках операционной системы.

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Служба печати

Еще один действенный способ экономии вычислительных ресурсов и заряда смартфона – деактивация системных сервисов, функционирующих вхолостую, к которым относится служба печати. Мало кто использует Android-гаджеты вместе с принтерами, поэтому упомянутую службу можно смело отключить в настройках операционной системы.

Это можно сделать в меню "Подключенные устройства → Настройки подключения → Печать → Служба печати по умолчанию".

Обмен данными из Google

Вместе со службой печати правильным будет пустить под нож еще один системный сервис, отвечающий за сбор различных диагностических данных и их последующую пересылку в Google. Это высвободит пусть и незначительные, но все же не напрасные ресурсы смартфона.

Ползунок для отключения диагностических данных расположен в настройках операционной системы, в меню "Конфиденциальность → Дополнительно → Использование и диагностика".

Геолокация

В своей работе мобильные приложения нередко обращаются в геолокационные службы Android и используют сведения о местонахождении пользователя. Заблокировать обращение в службы геолокации можно в настройках системы, это поможет сэкономить батарею.

В меню "Местоположение → Доступ приложений к геоданным" выберите приложения, которым вы хотите ограничить доступ к геоданным и нажмите "Доступ запрещено", для приложения карт или навигации можно оставить "Разрешено только при использовании".

История местоположений

Службы геолокации активно используют не только посторонние приложения, но и встроенные в Android сервисы Google. По словам компании, делается это с целью персонализации пользовательского опыта и демонстрации владельцу смартфона рекомендаций с учетом посещенных мест. Звучит красиво, но когда стоит вопрос экономии заряда аккумулятора, есть смысл пожертвовать этой функцией и отключить встроенный в систему трекер.

Для этого следует открыть настройки устройства и затем пройти в меню "Местоположение → Дополнительно → История местоположений → Отслеживание действий".

Фоновый поиск сетей Wi-Fi и устройств Bluetooth

Для повышения точности позиционирования на местности Android использует не только модули GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и информацию о расположении сотовых антенн, но и данные о точках доступа Wi-Fi и устройствах Bluetooth поблизости. Причем в последнем случае поиск сетей Wi-Fi и Bluetooth-маяков (такие часто используются для отслеживания перемещений покупателей в крупных торговых центрах и маркетинговых исследований) производится автоматически даже в том случае, если соответствующие модули отключены пользователем.

Если экономия заряда батареи важнее качества работы геолокационных служб, то эту функцию лучше выключить. Сделать это можно в настройках системы, в меню "Местоположение → Поиск сетей Wi-Fi и устройств Bluetooth".

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Обмен с окружением

Nearby Share позволяет передавать данные между Android-гаджетами через беспроводные интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth, NFC и другие. Если смартфон используется только для телефонных разговоров, общения в интернете или просмотра веб-страниц, то смысла в активированной функции Nearby Share.

Для ее отключения следует выставить соответствующие настройки в меню "Подключенные устройства → Настройки подключения → Обмен с окружением".