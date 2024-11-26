Самые лучшие зарядные станции для дома до 20000 гривен

Отключения электроэнергии стали для многих украинцев насущной проблемой. Однако, даже в сложных условиях, оставаться на связи и иметь возможность зарядить свои гаджеты является жизненно необходимым. Именно поэтому портативные зарядные станции, как никогда актуальные гаджеты для дома.

На рынке портативных зарядных станций представлено множество моделей, но какие из них достойны внимания? Сегодня 24 Канал проведет краткий обзор трех популярных вариантов: Jackery Explorer 500, Bluetti EB3A и EcoFlow RIVER 2 ценой до 15000 гривен

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Если вы ищете компактную и мощную зарядную станцию, которая поможет вам пережить отключение электроэнергии или обеспечит автономность во время путешествий, то эта статья именно для вас.

Jackery Explorer 500



Зарядная станция Jackery Explorer 500 / Фото Jackery

Jackery Explorer 500 – это компактная и мощная портативная электростанция, которая станет незаменимым помощником в вашем доме, особенно в условиях отключения электроэнергии.

Это устройство позволит вам заряжать различные гаджеты и небольшую бытовую технику, обеспечивая комфорт и удобство даже в чрезвычайных ситуациях.

Основные характеристики Jackery Explorer 500

Емкость : 518 Вт*ч (оснащена литий-ионным аккумулятором 24 Ач, 21,6 В), что позволяет заряжать смартфоны, планшеты, ноутбуки и другую небольшую электронику в течение нескольких циклов.

: 518 Вт*ч (оснащена литий-ионным аккумулятором 24 Ач, 21,6 В), что позволяет заряжать смартфоны, планшеты, ноутбуки и другую небольшую электронику в течение нескольких циклов. Выходная мощность : Инвертор с чистой синусоидой обеспечивает стабильное питание для чувствительной электроники мощностью в 500 Вт.

: Инвертор с чистой синусоидой обеспечивает стабильное питание для чувствительной электроники мощностью в 500 Вт. Разъемы : Разнообразные разъемы, включая USB, розетку переменного тока (230 В / 500 Вт / 1000 Вт пиковой мощности) и автомобильный прикуриватель (12 В), что позволяет подключать различные гаджеты.

: Разнообразные разъемы, включая USB, розетку переменного тока (230 В / 500 Вт / 1000 Вт пиковой мощности) и автомобильный прикуриватель (12 В), что позволяет подключать различные гаджеты. Вес и размеры : 301 x 193 x 242 мм и вес 6,04 килограмма.

: 301 x 193 x 242 мм и вес 6,04 килограмма. Быстрая зарядка: Возможность быстрой зарядки как самой станции, так и подключенных устройств.

Кроме того, Explorer 500 оснащена высококачественным встроенным контроллером заряда MPPT, благодаря которому можно быстро и легко зарядить солнечную электростанцию, подключив солнечную панель, которую можно докупить отдельно.

Благодаря своей портативности и мощности, эту станцию можно использовать как дома, так и на природе. Тихая работа не будет отвлекать вас, а долгий срок службы аккумулятора обеспечит надежную работу в течение нескольких лет (по крайней мере именно это обещает производитель).

Широкий спектр разъемов позволяет подключать разнообразную технику: от смартфонов до рабочих инструментов. Кроме того, станция может обеспечить питание систем безопасности и даже некоторого медицинского оборудования, однако все это следует учитывать отдельно сверяя характеристики и требования к питанию конкретных устройств.

Цена Jackery Explorer 500: 18000 – 20000 гривен.

BLUETTI EB3A



Зарядная станция BLUETTI EB3A / Фото BLUETTI

BLUETTI EB3A – это еще одна портативная электростанция, которая прекрасно подходит для обеспечения энергией ваших гаджетов и небольших приборов дома. Она имеет схожие размеры и характеристики с Jackery Explorer 500.

Основные характеристики BLUETTI EB3A

Емкость : 268 Вт*ч, достаточна для зарядки смартфонов, планшетов, ноутбуков и другой портативной электроники.

: 268 Вт*ч, достаточна для зарядки смартфонов, планшетов, ноутбуков и другой портативной электроники. Мощность : 600 Вт (пиковая 1200 Вт), что позволяет подключать небольшие бытовые приборы.

: 600 Вт (пиковая 1200 Вт), что позволяет подключать небольшие бытовые приборы. Разъемы : Разнообразные разъемы, включая USB, розетку переменного тока, автомобильный прикуриватель.

: Разнообразные разъемы, включая USB, розетку переменного тока, автомобильный прикуриватель. Батарея : LiFePO₄ с длительным сроком службы и высоким количеством циклов зарядки.

: LiFePO₄ с длительным сроком службы и высоким количеством циклов зарядки. Быстрая зарядка : Возможность быстрой зарядки как самой станции, так и подключенных устройств.

: Возможность быстрой зарядки как самой станции, так и подключенных устройств. Дополнительные функции: Встроенный фонарик, защита от перенапряжения и короткого замыкания.

Эта многофункциональная станция позволяет заряжать различные устройства, от смартфонов до небольшой бытовой техники, обеспечивая комфорт и независимость от сети в ряде сценариев.

Эта станция также имеет дополнительный вход MPPT с возможностью подключения сторонних солнечных панелей, которые позволяют заряжать станцию от энергии солнца.

Цена BLUETTI EB3A: 14000 – 20000 гривен.

EcoFlow RIVER 2



Зарядная станция EcoFlow RIVER 2 / Фото EcoFlow

EcoFlow RIVER 2 – это портативная электростанция, разработана для обеспечения энергией во время путешествий или кемпинга и она хорошо подходит для домашнего использования в условиях отключения электроэнергии.

Она компактнее чем предыдущие устройства, от того имеет более скромные характеристики, но также обладает уникальными преимуществами.

Основные характеристики EcoFlow RIVER 2

Емкость: 256 Вт*ч, достаточна для зарядки смартфонов, планшетов, ноутбуков и другой портативной электроники.

256 Вт*ч, достаточна для зарядки смартфонов, планшетов, ноутбуков и другой портативной электроники. Мощность: 300 Вт (пиковая 600 Вт), что позволяет подключать небольшие бытовые приборы.

300 Вт (пиковая 600 Вт), что позволяет подключать небольшие бытовые приборы. Разъемы: Разнообразные разъемы: USB, USB-C, розетка переменного тока, автомобильный прикуриватель.

Разнообразные разъемы: USB, USB-C, розетка переменного тока, автомобильный прикуриватель. Батарея: LiFePO₄ с длительным сроком службы и высоким количеством циклов зарядки.

LiFePO₄ с длительным сроком службы и высоким количеством циклов зарядки. Быстрая зарядка: Возможность зарядки от 0 до 80% всего за час.

Возможность зарядки от 0 до 80% всего за час. Дополнительные функции: Встроенный фонарик, защита от перенапряжения и короткого замыкания, возможность расширения емкости с помощью дополнительных батарей.

EcoFlow RIVER 2 выделяется своей скоростью зарядки. Благодаря технологии X-Stream, станция может зарядиться от 0 до 80% всего за час, что значительно быстрее большинства аналогов. Это позволяет быстро вернуть станцию в рабочее состояние после использования.

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Кроме того, RIVER 2 имеет компактные размеры и легкий вес, что делает ее удобной для транспортировки. Если вам нужна станция, которая обеспечит питание для рабочего ноутбука, интернета и смартфона – EcoFlow RIVER 2 один из лучших выборов, а при необходимости для этой станции можно будет купить дополнительную батарею.

Цена EcoFlow RIVER 2: 14000 – 18000 гривен.