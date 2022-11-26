Как подключить роутер к павербанку и на что обратить при этом внимание

В условиях отключений света возникает вопрос о продолжении работы с домашним интернетом, ведь мощностей мобильного не всегда хватает. В сети нашли способ запитать роутер с помощью павербанка и специального устройства.

Для начала следует проверить на блоке питания вашего роутера или на самом роутере, сколько вольт он поддерживает. Это может быть, например, 12 или 9 вольт. Павербанки, как правило, ориентированы на 5 вольт. Поэтому для результата вам необходим модуль повышения напряжения.

Вопросы безопасности: какая операционная система лучше защитит ваши биометрические и персональные данные

Как подключить роутер к павербанку

Такие модули можно купить в интернет-магазинах, однако стоит отметить, что в последнее время они стали настолько популярным, что моментально исчезают из ассортимента. Обязательно покупайте такой модуль с разъемом USB.



Преобразователь напряжения DC-DC / Фото Электрон 24

Кроме того, вам пригодится кабель для роутера. Его тоже придется покупать отдельно и провести с ним некоторые манипуляции. Разрежьте кабель и подсоедините к модулю ту часть, на которой остался штекер для роутера. В некоторых случаях понадобится пайка, а в некоторых, как на фото выше, достаточно вставить части провода в специальные разъемы. Обязательно позаботьтесь об изоляции.

После этого вставьте USB в павербанк и на электронном табло модуля увидите напряжение, которое он выдает. С помощью вращающегося регулятора установите необходимый роутеру вольтаж (то, что вы проверяли в самом начале).

Когда все будет готово, вставьте штекер в роутер и подождите, когда он запустится.

– если на оборудовании вашего провайдера в доме установлено резервное питание (например, генератор) или оно подключено к другой линии электропередач, что маловероятно. Если нет ни того, ни другого, то оборудование установленное на крыше дома не сможет передать сигнал к роутеру.