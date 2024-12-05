Почему пользователи заряжают устройства до 100%, несмотря на распространенное правило 80%

Эксперты рекомендуют поддерживать уровень заряда батареи смартфона от 20% до 80%, чтобы продлить срок службы устройств. Этот совет имеет научное обоснование: избежание стресса, связанного с полным зарядом, может уменьшить износ элементов аккумулятора. Хотя принцип правильный, некоторые пользователи предпочитают заряжать до 100%, но действительно ли это плохо?

Правило 80% предусматривает, что поддержание заряда устройства в "золотой зоне" от 20% до 80% помогает сохранить здоровье аккумулятора, сообщает 24 Канал. Многие пользователи применяют этот подход, чтобы уменьшить нагрузку на батарею, стремясь уменьшить количество циклов зарядки и улучшить долговременную работу.

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Сначала эта стратегия кажется простым решением для продления срока службы аккумулятора. Однако она связана с определенными проблемами, которые делают ее непригодной для всех.

Проблемы ограничения заряда до 80%

Одной из самых распространенных проблем, связанных с правилом 80%, является уменьшение выносливости аккумулятора. Такие устройства, как смартфоны и ноутбуки, часто потребляют значительное количество энергии для навигации, потокового вещания или игр. Начало дня с зарядом аккумулятора только на 80% просто делает ваш запас энергии на 20% меньше, а если не опускать заряд ниже рекомендуемой отметки, то на день у вас всего 60% заряда батареи

Постоянно искать место для зарядки не всегда удобно, как и носить с собой павербанк. Но что, если не следовать советам экспертов и заряжать смартфон так, как удобно делать вам?

Почему заряжать смартфон до 100% это нормально?

Зарядка на 100% дает вам возможность использовать полный заряд смартфона в течение дня. Но за это вы платите уменьшением общего ресурса аккумулятора.

Интересно, что полная зарядка раз в день является лучшей для батареи смартфона чем регулярные подзарядки в течение дня. Дело в том, что каждая из них уменьшает количество циклов работы аккумулятора.

Стоит отметить, что за время эксплуатации смартфона вы вряд ли почувствуете существенную потерю емкости батареи устройства. Сегодня пользователи меняют смартфон в среднем раз в 2-3 года, а за этот период падение емкости почти неощутимое, поэтому практического смысла следовать правилу зарядки смартфона от 20 до 80% нет.

Вам нужен баланс

Некоторые пользователи предпочитают надежность полного заряда, в то время, как другие придерживаются правила 80%, чтобы быть спокойными за долговечность аккумулятора. Вероятно, лучшей практикой будет некая золотая середина из этих двух подходов:

Заряжайте до 100% в дни, когда ожидается длительное использование.

Ограничьте зарядки до 85% в менее нагруженные дни, чтобы уменьшить влияние на аккумулятор.

Используйте режимы экономии заряда аккумулятора и закрывайте фоновые программы, чтобы сэкономить энергию.

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Хотя ни один аккумулятор не работает вечно, вы можете продлить срок его работы и какой подход выбрать в вашем ежедневном опыте взаимодействия со смартфоном – только ваш выбор. В конце концов, большинство пользователей обновляют свои устройства до того, как деградация аккумулятора становится серьезной проблемой, поэтому, возможно, не стоит чрезмерно беспокоиться по этому поводу и делать так, как удобно вам.