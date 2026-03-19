Мастера могут увидеть все в вашем телефоне – одна функция Android это блокирует

Смартфоны ломаются по разным причинам и частенько мы отдаем их в ремонт не задумываясь о том, что внутри немало чувствительных личных данных. Вряд ли нам будет приятно, если они попадут в руки посторонних людей и это можно предотвратить.

Перед тем как нести смартфон в сервисный центр по ремонту, следует убедиться, что все ваши данные надежно защищены. Было немало случаев, когда не чистые на руку мастера шантажировали владельцев смартфонов получив доступ к фото или другим файлам. Но эту проблему можно решить довольно просто, рассказывает 24 Канал из собственного опыта.

Что будет, если заблокировать смартфон?

Скорее всего, у вас просто не примут его в сервисном центре. Если ремонт касается функций экрана или других узлов системы – мастеру нужно иметь возможность протестировать устройство в реальных условиях.

Именно поэтому на Android существует специальная функция, которая делает невозможным доступ к информации пользователя на устройстве. Активировав ее, вы можете быть уверены в том, что в сервисном центре мастер не сможет увидеть ваши личные фото, адрес, данные карточек или чаты в мессенджерах.

Как работает режим ремонта?

Функция фактически создает отдельный временный профиль где персональные данные владельца устройства остаются недоступными. В то же время мастер сможет без проблем проверить работу смартфона и всех необходимых функций, или установить необходимые обновления системы.

Эту функцию поддерживают смартфоны под управлением Android 14 версии и выше, объясняет страница поддержки Google. Для большинства смартфонов доступ к режиму ремонта можно получить в меню "Настройки", "Система". Здесь можно найти функцию под названием "Режим ремонта", Repair mode или подобную по описанию.

Справка! В смартфонах Samsung аналогичная функция называется Maintenance Mode и находится в меню "Аккумулятор и уход за устройством".

Чтобы активировать режим ремонта, необходимо ознакомиться с описанием работы функции и подтвердить ее активацию введя пароль разблокировки.

Важно! После включения этого режима ваш смартфон перезагрузится и это нормально.

Как включить режим ремонта на смартфоне Oppo с оболочкой Color OS / Скриншот 24 Канала

Что делать, если не работает экран В таком случае следует подключиться к внешнему экрану и мыши через USB-C и активировать режим ремонта таким образом.

Как все вернуть обратно?

После ремонта получить доступ к собственному профилю и данным очень просто. Вам следует открыть панель уведомлений и нажать "Выйти". Если на панели уведомлений вы такого сообщения не видите – нужно перейти в "Настройки" – "Система" и в пункте "Режим ремонта" выключить функцию подтвердив действие паролем.

Режим ремонта относительно новая функция Android создана для лучшей безопасности владельца устройства. Производители все еще рекомендуют дополнительно сделать резервную копию важной информации.

Альтернативное применение функции

В режиме ремонта ваш смартфон фактически превращается в некий dumbphone. Из доступных функций работают Bluetooth, Wi-Fi, мобильный интернет и вызовы. То есть "Режим ремонта" можно использовать, например, если кто-то попросил воспользоваться вашим смартфоном, чтобы позвонить, или найти что-то в интернете.

Что делать владельцам iPhone? Пользователям iPhone доступен подобный сценарий через приложение Find My. В любом случае перед передачей смартфона в ремонт стоит позаботиться о блокировке доступа к личным данным.