В повседневной жизни большинство пользователей не выключают свои смартфоны вообще. Нажатие кнопки питания обычно только переводит устройство в режим сна – экран гаснет, но система продолжает работать, принимая сообщения, звонки и другие сигналы. Что произойдет, если смартфон будет работать долго, рассказывает BGR.

Действительно ли телефон надо выключать регулярно?

Хотя смартфоны рассчитаны на длительную непрерывную работу, полное отсутствие перезагрузок может негативно сказаться на их производительности. Одна из главных причин – так называемые утечки памяти.

Некоторые приложения после закрытия не освобождают использованную оперативную память, и такие "хвосты" накапливаются. В результате система начинает работать медленнее, а нагрузка на аккумулятор возрастает.

Еще один риск – безопасность. Существуют атаки, которые постепенно проникают в систему мобильного устройства: от простых сообщений или звонков до доступа к файлам и важным данным, как отмечало издание Forbes.

Полное выключение или перезапуск фактически "стирает" такие пути доступа, заставляя злоумышленника начинать все заново. Если же телефон постоянно остается включенным, у него больше шансов стать уязвимым к подобным угрозам.

Важно! Для полного выключения нужно зажать кнопку блокировки и отдельно выбрать соответствующую опцию, что не всегда очевидно, особенно для новых владельцев Android-устройств.

Почему смартфон нужно периодически перезагружать?

Регулярный перезапуск также помогает очистить кэш, остановить лишние фоновые процессы и немного "передохнуть" компонентам устройства. Это положительно влияет не только на скорость работы, но и на общий ресурс батареи.

По словам экспертов Национального Агентства по Безопасности США, достаточно выключать смартфон примерно раз в неделю, рассказывает PCMag. После нескольких минут паузы система загружается "свежей" и работает стабильнее.

