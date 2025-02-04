Сотни компаний блокируют DeepSeek из-за рисков: кто уже запретил китайский ИИ
DeepSeek поразил весь технологический мир своей эффективностью, обойдя лидеров рынка ИИ. Но тот факт, что эта новая технология была создана в Китае, не мог остаться без внимания. Согласно сообщениям СМИ, многие компании, организации и даже целые страны заблокировали сервис для своих работников и граждан из-за слишком больших рисков. Вот кто это уже сделал.
Все блокируют DeepSeek
Руководители таких компаний, как Armis и Netskope, работающих в сфере кибербезопасности, рассказали изданию Bloomberg, что "сотни" компаний, особенно связанных с правительством, заблокировали сервис. По их словам, "наибольшее беспокойство вызывает потенциальная утечка данных через модель искусственного интеллекта к китайскому правительству", сообщает 24 Канал.
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Согласно политике конфиденциальности DeepSeek, компания хранит все данные пользователей в Китае, где местное законодательство обязывает делиться данными со спецслужбами по запросу. Поэтому все эти страхи не являются безосновательными.
Стоит отметить, что ИИ от DeepSeek может быть безопасным в единственном случае: когда размещен на других серверах. Дело в том, что он разработан на основе открытого исходного кода, а потому любой может взять его и загрузить на собственный сервер. Например, это сделала Microsoft и некоторые другие компании. Поэтому в этом случае именно они контролируют ИИ, а не Китай. Получая доступ к ИИ таким способом, данные остаются на сервере провайдера и не будут переданы китайскому правительству.
Кто заблокировал продукты DeepSeek
- Италия стала одной из первых стран, которая запретила разработки компании DeepSeek после расследования, проведенного службой защиты конфиденциальности. В конце января специальный орган по защите данных начал расследование относительно практики сбора данных DeepSeek и соблюдения GDPR – закона ЕС, который регулирует хранение и обработку персональных данных на территории ЕС. Китайским разработчикам дали 20 дней, чтобы ответить на вопрос о том, как и где их компания хранит данные пользователей и для чего она использует эти данные. DeepSeek утверждала, что ее приложения не подпадают под юрисдикцию законодательства ЕС. В Италии с этим не согласились, а потому добились удаления приложений DeepSeek из итальянских магазинов приложений Apple и Google.
- Министерство цифровых дел Тайваня заявило, что DeepSeek "угрожает национальной информационной безопасности" и запретило государственным учреждениям использовать ее искусственный интеллект. В заявлении министерства говорится, что работники государственного сектора и объектов критической инфраструктуры рискуют "трансграничной передачей и утечкой информации", используя технологию DeepSeek. Запрет правительства Тайваня распространяется на работников государственных учреждений, а также государственных школ и государственных предприятий.
- Как сообщается, офисы Конгресса США получили предупреждение не использовать технологии DeepSeek. Главный административный сотрудник Палаты представителей, который предоставляет вспомогательные услуги и бизнес-решения для Палаты представителей, прислал офисам Конгресса сообщение о том, что технология DeepSeek "находится на стадии рассмотрения". "Злоумышленники уже используют DeepSeek для доставки вредоносного программного обеспечения и заражения устройств. Чтобы уменьшить эти риски, Палата представителей приняла меры безопасности, чтобы ограничить функциональность DeepSeek на всех устройствах, выпущенных Палатой представителей", – говорится в сообщении. Сотрудникам запретили устанавливать приложения DeepSeek на любые государственные смартфоны, компьютеры или планшеты.
- Губернатор Техаса Грег Эбботт издал приказ о запрете программного обеспечения DeepSeek и других китайских компаний на государственных устройствах в штате. В своем заявлении Эбботт сказал, что Техас "не позволит Коммунистической партии Китая проникнуть в критически важную инфраструктуру нашего штата с помощью искусственного интеллекта, собирающего данные, и приложений для социальных сетей. Техас продолжит защищать и оборонять наш штат от враждебных иностранных субъектов".
- Военно-морской флот США также приказал своим военнослужащим не использовать приложения или технологии DeepSeek. В конце января ВМС направили электронное письмо, в котором запретили военнослужащим использовать продукты DeepSeek "никоим образом" из-за "потенциальных проблем с безопасностью и этикой, связанные с происхождением и использованием [технологий]".
- Пентагон также заблокировал доступ к технологиям DeepSeek, но сделал это слишком поздно, ведь некоторые сотрудники успели получить к ним доступ.
- Кроме того, NASA запретило сотрудникам использовать технологии DeepSeek. Журналисты получили служебную записку от руководителя отдела искусственного интеллекта агентства, в которой сообщается, что серверы DeepSeek работают за пределами США, что вызывает беспокойство с точки зрения национальной безопасности. "DeepSeek и ее продукты и услуги не разрешены для использования с данными и информацией NASA или на правительственных устройствах и сетях", – говорится в записке. Там также добавляется, что работники космического агентства "не имеют права доступа к DeepSeek через устройства NASA и сетевые соединения, управляемые агентством".
- Издание Bloomberg Law отдельно сообщило, что юридическая фирма из Сан-Франциско Fox Rothschild также заблокировала DeepSeek. Это означает, что и некоторые частные компании также прибегают к запрету китайского ИИ. Но сколько таких компаний, сейчас сказать невозможно.