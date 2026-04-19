Какие приложения стоит установить на MacBook Neo сразу

MacBook Neo открывает доступ к обширной экосистеме приложений macOS. Кроме стандартных решений Apple, есть немало сторонних программ, которые значительно расширяют возможности ноутбука и делают работу более удобной.

Новый MacBook Neo уже имеет все необходимое для работы, но правильный набор программ может существенно улучшить опыт пользования. Об этом пишет BGR.

Какие приложения помогут максимально использовать MacBook Neo?

Одним из базовых решений является Microsoft 365. Если раньше вы пользовались Windows, этот пакет будет знакомым. Он включает в себя Word, Excel, PowerPoint и другие инструменты, которые хорошо интегрированы с macOS и подходят как для работы, так и для обучения.

Для планирования стоит обратить внимание на Fantastical. Это расширенная альтернатива стандартному календарю Apple, которая позволяет создавать события с помощью обычного текста. Приложение поддерживает напоминания, списки дел и синхронизацию с популярными сервисами.

Еще один важный элемент – браузер. Хотя в системе есть Safari, многие пользователи устанавливают альтернативы. Google Chrome привлекает скоростью и простотой, а Mozilla Firefox – повышенным вниманием к приватности и большим количеством расширений. Дополнительно стоит установить блокировщики рекламы и инструменты для управления cookies.

Для очистки системы пригодится App Cleaner & Uninstaller. Он помогает полностью удалять программы вместе с остаточными файлами, а также управлять автозапуском и обновлениями, что положительно влияет на производительность.

Как пишет Tomsguide, если важен контроль звука, полезным будет SoundSource. Программа позволяет настраивать громкость отдельно для каждого приложения и даже направлять звук из разных программ на разные устройства.

Для видеосвязи стоит установить Zoom. Сервис стал особенно популярным во время пандемии и остается удобным инструментом для звонков, онлайн-встреч и конференций. Он также предлагает функции на основе искусственного интеллекта, например транскрипция разговоров.

Еще одно универсальное приложение – VLC media player. Это бесплатный плеер, который поддерживает почти все форматы видео и работает на разных операционных системах. Он станет надежной альтернативой стандартному QuickTime.

В итоге, даже базовый набор этих программ поможет быстро адаптироваться к macOS и раскрыть потенциал нового ноутбука без лишних затрат.