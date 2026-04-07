В сети появилось фото макета складного iPhone: как будет выглядеть флагман

В утечках появились изображения макетов новых iPhone, включая складную модель. Они подтверждают слухи о дизайне и дают представление о ключевых особенностях будущих устройств.

Инсайдер Sonny Dickson опубликовал изображения макетов будущих смартфонов Apple – среди них iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый складной iPhone. Такие макеты обычно используют производители аксессуаров для подготовки чехлов и других продуктов еще до официального анонса, поэтому они должны достаточно точно отображать финальный дизайн. Об этом пишет Macrumors.

Чем отличается складной iPhone от других моделей?

Судя по снимкам, модели iPhone 18 Pro и Pro Max не претерпели радикальных изменений во внешности. Единственное заметное отличие – уменьшенный вырез Dynamic Island, что может указывать на постепенное совершенствование фронтальной части.

Зато складной iPhone получил полностью новый дизайн. Устройство выполнено в форм-факторе, похожем на паспорт – он складывается горизонтально и не напоминает ни один предыдущий iPhone.

Ранее представления об этом гаджете базировались на концептах и 3D-моделях, но новые макеты указывают на некоторые отличия. Например, на задней панели нет характерного разделения корпуса, который обычно нужен для беспроводной зарядки. Это может означать, что вся задняя часть выполнена из стекла.

Также блок камеры не занимает всю ширину корпуса, как у некоторых других моделей Apple, а расположен лишь на части задней панели. Это еще одна деталь, которая подчеркивает отличие дизайна.

Как пишет The Verge, по предварительным данным, складной iPhone получит внутренний дисплей диагональю 7,8 дюйма с соотношением сторон 4:3, подобным планшетам iPad. Внешний экран будет составлять около 5,5 дюйма. Ожидается также очень тонкий корпус – примерно 4,5 мм – с титановой рамкой.

Среди других характеристик называют улучшенный дисплей с менее заметной складкой, сканер отпечатков пальцев Touch ID и стартовую цену и стартовую цену на уровне около 2000 долларов.

Все три модели – iPhone 18 Pro, Pro Max и складной iPhone – могут представить осенью. В то же время последние утечки указывают, что складная версия рискует задержаться из-за технических сложностей.