Вы точно ждали не этого: смотрите, каким мог быть отмененный автомобиль от Apple

Apple разрабатывала свой автомобиль много лет. Затем, по слухам, проект был тихо отменен, о чем никто не знал, продолжая думать, будто у нас еще есть шанс когда-то его увидеть. Как мы теперь знаем, компания уже некоторое время покинула работу над ним, переведя инженеров на другие должности. Но теперь многочисленные слухи пытаются рассказать, каким же мог быть электрокар от Apple.

Многие дизайнеры в тот или иной момент публиковали свои варианты дизайна Apple Car – кто-то на основе предположений, кто-то на основе собственных фантазий или отрывочных слухов. Но то, что показал Марк Гурман с Bloomberg, не похоже ни на что из увиденного ранее: автомобиль, судя по всему, был бы менее спортивным, чем предполагали.

Смотрите также Электромобиль от Apple никогда не ощущался реальным: обзор от Bloomberg

Несбывшаяся мечта Apple

Корпорация с самого начала стремилась сделать лучший продукт, не размениваясь на промежуточные поколения, которые улучшала бы со временем. Наоборот, она хотела сразу выпустить машину, которая обладала бы пятым уровнем автономности. Это означает, что ее управление полностью полагается на автопилот, а в салоне нет ни руля, ни педалей.

Гурман пишет, что основное внимание Apple было сосредоточено на максимизации внутреннего пространства для создания условий, напоминающих условия частного самолета. Поэтому конечный продукт был бы больше похож на минивэн, чем на спорткар.



На этом рендере изображен автомобиль Canoo Lifestyle Vehicle, а не проект машины от Apple. Однако примерно такой формфактор рассматривали и для Apple Car / Фото Canoo

Общая идея заключалась в минималистичном интерфейсе в сочетании с сиденьями, которые вы обычно видите в частном самолете или лимузине.

Внутри было бы ощущение, что вы находитесь в "контурном пузыре", как это называет Гурман и что бы это не означало.

В этой версии автомобиля могли бы комфортно разместиться четыре человека, причем сиденья могли трансформироваться между обычными креслами, раскладными креслами и подставками для ног.

Именно эта цель подтолкнула дизайнеров Apple к идее минивэна.

Дизайн автомобиля Apple примерно 2020 года напоминал Canoo Lifestyle Vehicle – футуристический фургон с закругленными краями, но он имел темно-черные окна с регулируемым оттенком. Также у него была цельностеклянная крыша, чистый белый экстерьер и белые шины с черным центром. Передняя и задняя части были идентичными, поэтому всегда бы казалось, что вы едете вперед.



Canoo Lifestyle Vehicle, который больше всего похож на то, что планировала Apple / Фото Canoo

Вариант №2

Еще один дизайн, как говорят, "почти идентичный" Volkswagen ID Buzz 2017 года. Ранний вариант, придуманный Джони Айвом, выглядел как современная реинкарнация микроавтобуса Volkswagen 1950-х годов. Внутри компании он получил название Bread Loaf.



Микроавтобус Volkswagen 1950-х годов (слева) и его современная версия Volkswagen ID Buzz 2017 года (справа) / Фото Volkswagen

Этот дизайн был представлен в Apple задолго до того, как VW объявил о своей концепции, и это не может быть совпадением. Дело в том, что в середине 2010-х годов некоторые сотрудники перешли из автомобильной группы Apple к немецкому автопроизводителю.

Окончательный вариант Apple Car, как пишет Марк Гурман, вернулся к виду ID Buzz, но заменил раздвижные двери на двери в стиле Tesla, откидывающиеся доверху, как крылья чайки.



Volkswagen ID Buzz 2017 года / Фото Volkswagen

Мечты разбиваются

Все стало сыпаться, когда компания начала осознавать, что самоуправляемое вождение 5-го уровня — это скорее несбыточная мечта, чем реальная цель. Та же Tesla годами работает над автопилотом, каждый год заявляя, что вот уже следующая версия точно-точно станет такой, как задумывалось, но каждый раз что-то идет не так.

Поняв это, Apple пришлось придумать дизайн, совместимый с рулем, педалями и сиденьями спереди, хотя и такими, что могут поворачиваться лицом назад, когда автомобиль не движется.

По слухам, компания инвестировала в проект автомобиля по миллиарду долларов ежегодно в течение десятилетия или даже больше. Но в конце концов окончательно от него отказалась.