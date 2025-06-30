Не Safari: какой браузер больше всего экономит батарею вашего iPhone

Недавнее тестирование использования батареи различными браузерами на iPhone принесло неожиданные результаты. Согласно эксперименту, проведенному энтузиастом и опубликованному на платформе MakeUseOf, Firefox оказался самым энергоэффективным браузером для iOS, обойдя даже родной Safari от Apple.

Для обеспечения справедливого сравнения редактор редактор MakeUseOf протестировал шесть популярных браузеров: Brave, Opera, Edge, Firefox, Safari и Google Chrome, рассказывает 24 Канал.

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Как проводилось тестирование

Тест заключался в том, что редактор воспроизводил видео с YouTube в режиме автоплей в течение одного часа при одинаковых условиях. Все испытания проводились на iPhone с использованием LTE, максимальной яркости экрана, громкости установленной на 50%, выключенным фоновым обновлением приложений и закрытыми другими программами.

Перед каждым тестом телефон перезагружался, что должно обеспечить чистые условия для каждого браузера. Тестирование начиналось с уровня заряда батареи 90% (с учетом функции оптимизации заряда).

Какой браузер для iPhone оказался наиболее энергоэффективным

Результаты оказались неожиданными. Google Chrome показал худший результат, потребляя 28% заряда батареи за час. Для сравнения, Safari потратил 21%, что означает, что при полном заряде пользователь Safari будет иметь еще четверть батареи, когда у пользователя Chrome она уже закончится.

Однако настоящим победителем стал Firefox, который потребил лишь 18% заряда за час, оставив около 30% батареи по сравнению с Chrome при полном цикле использования.

Среди альтернатив Chrome на основе Chromium – Opera показала лучший результат, потребляя меньше энергии, чем Brave и Edge. При этом Opera имеет встроенный VPN и другие дополнительные функции, но все равно оказалась эффективнее Chrome. Это вызывает вопросы к оптимизации кода Google Chrome, который, кажется, имеет серьезные проблемы с энергоэффективностью на iOS.

Почему Firefox победил?

Этот результат особенно интересен, учитывая, что Apple требует от всех браузеров на iOS использовать одинаковый базовый движок WebKit, что ограничивает различия в основной технологии. Отличия между браузерами сводятся преимущественно к интерфейсу пользователя и дополнительным функциям.

Однако Mozilla, похоже, нашла способ оптимизировать Firefox таким образом, чтобы он превзошел даже Safari на родной платформе Apple. Это достижение пока не получило широкой огласки, но может стать серьезным аргументом для пользователей, которые ищут энергоэффективный браузер.

По нашему мнению, победа Firefox в этом тестировании является настоящим сюрпризом и может изменить подход многих пользователей iPhone к выбору браузера. Во время, когда мы все больше полагаемся на веб-приложения для работы, развлечений и общения, энергоэффективность становится критически важной.

Firefox, который когда-то в 2011 году удерживал 32% рынка браузеров, сейчас имеет лишь 5%, уступая Chrome с его 63%. Однако этот результат показывает, что Mozilla все еще способна конкурировать, предлагая продукт, который превосходит даже стандартные решения, такие как Safari.

Если вы часто используете браузер на iPhone и хотите продлить время работы устройства, стоит попробовать Firefox. А готовы ли вы сменить свой привычный браузер ради экономии батареи?