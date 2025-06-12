Однако некоторые функции будут работать только на новых моделях, в частности тех, которые поддерживают Apple Intelligence, рассказывает 24 Канал. Далее рассказываем о функциях, которые не будут поддерживаться на старых моделях iPhone.

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Визуальный интеллект для анализа скриншотов – только для iPhone 15 Pro и более новых

Функция анализа снимков экрана с помощью искусственного интеллекта появится только на iPhone 15 Pro и более новых моделях. В прошлом году Apple представила Visual Intelligence как отдельную функцию камеры для всей линейки iPhone 16, а теперь ее получат и некоторые старшие устройства.

После создания скриншота пользователь сможет быстро получить полезную информацию – например, найти товары, добавить событие в календарь и тому подобное.

Живой перевод в FaceTime, Сообщениях и Звонках – для iPhone 15 Pro и новее

Функция Live Translation появится в трех основных приложениях Apple: Уведомления, FaceTime и Телефон. Она обеспечит мгновенный перевод текста или языка, помогая преодолеть языковой барьер.

В Сообщениях перевод будет отображаться во время набора, в FaceTime – в виде субтитров, а во время голосовых звонков – в формате озвученного перевода.

Трехмерный эффект блокировки экрана – поддерживается на iPhone 12 и новее

К редизайну Liquid Glass добавляется еще один визуальный элемент – 3D-эффект на экране блокировки. Часы адаптируются к композиции фотографии, а при наклоне устройства эффект становится динамичным. Эта функция доступна на моделях начиная с iPhone 12.

Быстрый доступ к ИИ-функциям через Быстрые команды – только для iPhone 15 Pro и новее

Приложение "Быстрые команды" получило поддержку возможностей Apple Intelligence. На поддерживаемых устройствах можно будет автоматизировать запросы на создание изображений, сжатие текстов или общение с речевой моделью.

Apple Intelligence в "Напоминаниях" – только на новых моделях

В iOS 26 приложение "Напоминания" также интегрирует ИИ. Система сможет автоматически предлагать создание задач на основе содержимого сообщений, писем и других источников. Кроме того, искусственный интеллект поможет упорядочивать задачи по категориям внутри самого приложения.

Отслеживание заказов в Apple Wallet – поддерживается iPhone 15 Pro и более новыми

Хоть Apple Wallet технически поддерживал функцию отслеживания заказов ранее, из-за отсутствия поддержки со стороны магазинов она не была распространенной.

В iOS 26 эта функция станет практичной: система сможет автоматически считывать информацию о доставке из входящих писем без участия сторонних служб.

Обновленные Genmoji и Image Playground – только для новых iPhone

В новой системе Genmoji позволяет создавать эмодзи, объединяя две существующие пиктограммы и добавляя описание – от прически до одежды. Image Playground работает вместе с ChatGPT и генерирует изображения в стилях "Аниме", "Масляная живопись", "Печать", "Вектор" и "Акварель". Также доступен универсальный режим "Any Style", где пользователь сам задает описание стиля.

Фоны и опросы в Сообщениях – не везде одинаково

В приложении Messages можно будет выбирать готовые фоны или создавать собственные через Image Playground – но только на iPhone 15 Pro и выше. Опросы будут доступны на всех моделях, однако интеллектуальные подсказки при создании вариантов ответов будут работать только с Apple Intelligence.

Бета-версию операционной системы iOS 26 уже можно установить на свой смартфон, хотя она предназначена исключительно для разработчиков. Если вы хотите испытать – вот инструкция, как установить iOS 26 на свой iPhone.