Однако перед установкой стоит знать, что бета-версии – особенно те, что доступны разработчикам на ранних этапах, – могут быть нестабильными и содержать ошибки. Поэтому стоит хорошо взвесить, устанавливать ли их на основное устройство, предупреждает 24 Канал.

Смотрите также Что такое режим инкогнито в вашем браузере и действительно ли он защищает вашу приватность

Некоторые функции, которые будут в финальном релизе, могут пока отсутствовать, а общий опыт пользования – отличаться в зависимости от программ, которые вы используете. Также перед обновлением рекомендуется создать резервную копию всех данных.

Что нового в iOS 26 и iPadOS 26

Apple перешла на новую схему наименования – теперь версии назовут в соответствии с годом использования. Среди ключевых изменений – Liquid Glass, новый прозрачный и блестящий интерфейс, который может показаться необычным.



iOS 26 получила ряд визуальных и функциональных обновлений / Фото Apple

В iPadOS появились новые функции работы с окнами, обновления в приложении "Сообщения", отдельное приложение для игр, а также упрощенный доступ к встроенному ИИ-ассистенту.

Какие устройства поддерживаются

По информации Apple, iOS 26 и iPadOS 26 поддерживаются такими моделями:

iPhone: 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, SE (от второго поколения).

16e, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, SE (от второго поколения). iPad: iPad Pro (M4), iPad Pro 12.9" (от третьего поколения), iPad Pro 11" (все поколения), iPad Air (M3, M2, от третьего поколения), iPad (A16, от восьмого поколения), iPad Mini (A17 Pro, от пятого поколения).

Как установить бета-версию iOS 26

Apple значительно упростила процесс установки бета-версий для iOS и iPadOS. Инструкция приведена для iPhone, но для iPad она аналогична.

Убедитесь, что на вашем iPhone установлена iOS 16.4 или более новая версия (проверьте в Настройках > Общие > Об устройстве). Если вы еще не зарегистрированы для получения бета-версий, перейдите по соответствующей ссылке Apple и прокрутите страницу до пункта Start Your Enrollment. Включите Режим разработчика (Settings > Privacy & Security). Если переключатель не появляется, попробуйте подключить устройство к Mac с установленным Xcode (Вот как это сделать). Далее откройте Настройки > Общие > Обновления ПО. Под пунктом "Автоматические обновления" должен появиться новый раздел – Beta Updates. Проверьте, или внизу страницы указан правильный Apple ID. Если нет – нажмите на него и выберите другой. В разделе Beta Updates выберите iOS 26 Developer Beta (или iPadOS 26 Developer Beta). Вернитесь обратно в раздел Обновление ПО, где теперь должно появиться новое бета-обновление. Выберите "Загрузить и установить" и следуйте инструкциям.

Подчеркиваем, что сейчас iOS 26 находится в версии бета для разработчиков, а это значит, что она будет выглядеть и работать несколько по-другому чем в финальной версии.