Однак перед встановленням варто знати, що бета-версії – особливо ті, що доступні розробникам на ранніх етапах, – можуть бути нестабільними й містити помилки. Тому варто добре зважити, чи встановлювати їх на основний пристрій, попереджає 24 Канал.

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Деякі функції, які будуть у фінальному релізі, можуть поки що бути відсутніми, а загальний досвід користування – відрізнятися залежно від програм, які ви використовуєте. Також перед оновленням рекомендовано створити резервну копію всіх даних.

Що нового у iOS 26 та iPadOS 26

Apple перейшла на нову схему найменування – тепер версії назвуть відповідно до року використання. Серед ключових змін – Liquid Glass, новий прозорий і блискучий інтерфейс, який може здатися незвичним.



iOS 26 отримала низку візуальних та функціональних оновлень / Фото Apple

В iPadOS з’явилися нові функції роботи з вікнами, оновлення в додатку "Повідомлення", окремий застосунок для ігор, а також спрощений доступ до вбудованого ШІ-асистента.

Які пристрої підтримуються

За інформацією Apple, iOS 26 та iPadOS 26 підтримуються такими моделями:

iPhone: 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, SE (від другого покоління).

16e, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, SE (від другого покоління). iPad: iPad Pro (M4), iPad Pro 12.9" (від третього покоління), iPad Pro 11" (усі покоління), iPad Air (M3, M2, від третього покоління), iPad (A16, від восьмого покоління), iPad Mini (A17 Pro, від п’ятого покоління).

Як встановити бета-версію iOS 26

Apple значно спростила процес встановлення бета-версій для iOS і iPadOS. Інструкція наведена для iPhone, але для iPad вона аналогічна.

Переконайтесь, що на вашому iPhone встановлено iOS 16.4 або новішу версію (перевірте в Налаштуваннях > Загальні > Про пристрій). Якщо ви ще не зареєстровані для отримання бета-версій, перейдіть за відповідним посиланням Apple і прокрутіть сторінку до пункту Start Your Enrollment. Увімкніть Режим розробника (Settings > Privacy & Security). Якщо перемикач не з’являється, спробуйте під’єднати пристрій до Mac із встановленим Xcode. (Ось як це зробити). Далі відкрийте Налаштування > Загальні > Оновлення ПЗ. Під пунктом "Автоматичні оновлення" має з’явитися новий розділ – Beta Updates. Перевірте, чи внизу сторінки вказано правильний Apple ID. Якщо ні – натисніть на нього та виберіть інший. У розділі Beta Updates виберіть iOS 26 Developer Beta (або iPadOS 26 Developer Beta). Поверніться назад до розділу Оновлення ПЗ, де тепер має з’явитися нове бета-оновлення. Оберіть "Завантажити та встановити" й дотримуйтесь інструкцій.

Наголошуємо, що наразі iOS 26 перебуває у версії бета для розробників, а це означає, що вона виглядатиме і працюватиме дещо по-іншому ніж у фінальній версії.