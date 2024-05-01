Шесть лучших лаунчеров для вашего смартфона в 2024 году

Кастомизация является одной из лучших фишек любого Android-смартфона. Многие пользователи любят менять оформление операционной системы под время года, настроение и даже одежду. Лаунчеры — отличный способ быстро и гибко персонализировать свое устройство. Вот несколько лучших вариантов, которые вам стоит попробовать в 2024 году

Для тех, кто любит минимализм

Niagara Launcher разрывает шаблоны, когда речь заходит о лаунчерах для Android. Забудьте о привычной сетке иконок – Niagara предлагает совершенно другой подход. Он объединяет панель приложений и домашний экран в единую вертикальную ленту, сосредотачивая внимание на наиболее часто используемых программах для легкого доступа одной рукой. Этот минималистичный дизайн — глоток свежего воздуха, но это, безусловно, дело вкуса.

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Вместо загроможденного экрана, Niagara полагается на выбранный вами список "Избранного". Он находится на видном месте вверху, за ним следует алфавитный список всех ваших приложений. Над списком можно настроить виджет, который отображает будущие события, погоду и статистику заряда аккумулятора.



Niagara Launcher / Фото 9to5google

Несмотря на минимализм, Niagara чувствуется функциональным и эффективным.

Оповещения появляются непосредственно на главном экране, что избавляет вас от необходимости переходить к панели быстрых настроек.

Алфавитная боковая панель позволяет быстро переходить к любому приложению, держа все под рукой.

Проведите пальцем по приложениям, чтобы открыть ярлыки и отдельные уведомления.

Папки становятся "всплывающими папками", которые легко интегрируются в список, размещая ваши любимые приложения, не загромождая вид.

Бесплатная версия обеспечивает прочную основу, тогда как Pro-версия разблокирует виджет погоды и расписания, кастомные шрифты и многое другое за 5,99 долларов в год.

Для тех, кто скучает по Windows Phone

Кстати, по очень похожему принципу работает и по очень похожему принципу работает и, в основе которого также лежит список "Избранного", размещенный на видном месте. Остальные приложения остаются доступными, но спрятаны в алфавитном списке для удобного поиска. Важные виджеты, такие как предстоящие события, погода и статистика заряда аккумулятора, расположены прямо над списком приложений, предоставляя быструю информацию с первого взгляда. У него похожий дизайн и модель распространения.

Square Home Launcher для Android вернет вам знакомый интерфейс с плитками, который вы знаете и любите. В отличие от большинства лаунчеров для Android, которые полагаются на иконки приложений, Square Home использует смелый, основанный на сетке макет, наполненный живыми плитками.

Этот лаунчер переносит вас во времена славы Windows Phone. Каждую плитку можно настроить для отображения ваших любимых приложений, контактов или виджетов. Взгляните на плитку и увидите последние обновления из ленты социальных сетей, проверьте предстоящие события календаря или следите за погодой – и все это, даже не открывая приложение.



Square Home Launcher / Коллаж 24 Канала

Но Square Home – это не только ностальгия. Он предлагает удивительное количество функций для пользователей Android. Вы можете создать несколько домашних экранов для лучшей организации, настроить разные размеры и цвета плиток, их скругление углов и эффекты, интегрировать свои обои для целостного вида и многое другое.

Значки уведомлений позволяют быть в курсе событий, а вертикальная прокрутка и горизонтальное перелистывание страниц обеспечивают плавную навигацию.

Если вы хотите комфорта привычного интерфейса или просто цените уникальный и эффективный способ управления домашним экраном Android, Square Home Launcher – это отличный вариант.

Для тех, кому хочется чего-то совершенно необычного

В мире лаунчеров для Android, Pie Launcher – это невероятно особый опыт. Вместо привычной сетки иконок, Pie Launcher представляет ваши любимые приложения в настраиваемой круглой док-станции, когда вы касаетесь экрана. Вы можете провести пальцем по экрану и открыть недавнее приложение из этого круглого плавающего дока. Это ощущается очень необычно, но это уникально и привлекает внимание.

К счастью, у вас все еще есть полка для приложений. Нажатие на центр "пузыря" открывает панель приложений. Вы можете прокручивать или изменять настройки. На самом деле вы можете сделать не так много в этом случае, но это приятный, легкий и странный взгляд на лаунчер Android, который вы, возможно, захотите попробовать.

Как работает базовая функция Pie Launcher: видео

Для тех, кому важен дизайн и функциональность

Лаунчер Kvaestiso имеет приятный и современный дизайн с закругленными кучами. Он предназначен для пользователей Android, которые хотят управлять своим телефоном с помощью виджетов. Вместо того чтобы заполнять домашний экран иконками приложений, Kvaestiso предпочитает мощную функцию поиска, что позволяет быстро находить то, что вам нужно. Но это также означает, что он может быть не для всех.

Такое внимание к поиску, без сомнения, придется по вкусу пользователям, которые ценят эффективность и отсутствие беспорядка в работе. Вы можете искать приложения, файлы, события календаря, настройки устройства и тому подобное. На домашней странице используются виджеты. Это похоже на слияние боковой панели виджетов iOS, но с более мощными виджетами Android, которые вы можете настроить.

Этот лаунчер для Android является проектом с открытым исходным кодом, который вы можете получить из F-Droid. Kvaestiso предлагает дополнительное преимущество в виде прозрачности и потенциала для кастомизации сообществом, что привлекает пользователей, которые ценят контроль и уникальный вид. Однако важно учитывать, что обновления могут выходить реже, чем у некоторых популярных лаунчеров.

Как работает Kvaestiso: видео

Просто и бесплатно

AIO Launcher использует дизайнерский подход, чтобы предоставить все, что вам нужно. Забудьте о бесконечных сетках иконок – AIO конденсирует все в единую вертикально прокручиваемую ленту. Это, вероятно, не понравится любителям минимализма и красивых обоев, но может быть удобно для многих людей.

Этот упрощенный интерфейс предоставляет приоритет тому, что имеет наибольшее значение: приложениям, которыми вы чаще всего пользуетесь. AIO Launcher интеллектуально изучает ваши привычки и выводит приложения, которыми вы пользуетесь чаще всего, на первый план, обеспечивая к ним быстрый доступ. Под избранным находится полный список всех ваших программ, организованный в алфавитном порядке для удобного поиска.

Несмотря на минималистичный дизайн, AIO Launcher не жертвует функциональностью. Самая важная информация, например прогноз погоды, звонки, сообщения и даже управление воспроизведением музыки, появляется непосредственно на главном экране. Встроенные виджеты держат вас в курсе важных деталей, а оповещения плавно интегрируются, не перегружая чистый эстетический вид.

AIO Launcher является бесплатным и предлагает отличное решение для пользователей Android, которые стремятся к эффективному способу взаимодействия со своим телефоном.

Как работает AIO Launcher: видео

Гибко, красиво и функционально

Lawnchair 14 предлагает множество новых функций. Особое внимание стоит обратить на обновленный виджет At a Glance. Благодаря интеграции Smart Spacer вы можете устанавливать плагины для просмотра всевозможной информации, от заметок Google Keep до обновлений поездок Uber. Вы даже можете переключаться между этими плагинами одним касанием, что делает виджет чрезвычайно универсальным.

Lawnchair 14 также может похвастаться функцией глобального поиска, которая позволяет искать не только в ваших приложениях, но и в системных настройках и локальных файлах. Если вы заботитесь о конфиденциальности, вы оцените включение Startpage, частной поисковой системы.

В дополнение к этим основным функциям, Lawnchair 14 предлагает множество возможностей для настройки. Вы можете скрыть док-станцию, создать собственные формы иконок и использовать больше шрифтов.

С последними обновлениями была улучшена анимация, особенно при переходе к меню недавних приложений. В будущих обновлениях мы можем ожидать такие функции, как поддержка нескольких пакетов иконок и режим отсутствия приложений в лотке.

Как работает Lawnchair 14: видео