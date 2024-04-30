Как все правильно сделать рассказывает 24 Канал. Мы собрали быстрые и актуальные советы, которые обязательно помогут вам получать актуальные обновления для приложений на смартфон.

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Если Play Store не обновляет приложения, несмотря на работающее соединение с Интернетом, сначала проверьте настройки сети для автоматического обновления. Вы можете настроить Play Store на автоматическое обновление приложений только через Wi-Fi или через Wi-Fi и мобильную связь. Вот как это сделать:

Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу Play Store. Выберите Настройки из списка. Перейдите в Настройки сети > Автоматическое обновление приложений. Выберите пункт Через любую сеть, чтобы позволить Play Store обновляться каждый раз, когда появляется новое обновление.

Если эта опция уже включена, выключите ее, подождите, а затем включите снова.

Полезный совет! В Google Play Store также можно настроить параметры автоматического обновления для каждого приложения. Итак, если определенная программа не обновляется автоматически, перейдите на ее страницу в Play Store, коснитесь иконки с тремя точками в верхнем правом углу и установите флажок напротив пункта Включить автоматическое обновление.

Включите автоматическую дату и время

Неправильные настройки даты и времени могут затруднить синхронизацию серверов Google с вашим устройством. Чтобы избежать этой проблемы, лучше позволить вашему телефону Android устанавливать дату и время автоматически. Вот как это сделать:

Запустите приложение "Настройки" на своем телефоне. Нажмите Общее управление и выберите Дата и время в следующем меню. Включите переключатель Автоматически устанавливать дату и время.

Обратите внимание, что шаги могут несколько отличаться в зависимости от вашего устройства и версии Android, которую он использует.

Отключите оптимизацию заряда аккумулятора для Play Store

На Android вы можете ограничить возможность приложения работать в фоновом режиме, установив ограничения заряда аккумулятора. Если вы запретили работу Play Store в фоновом режиме, чтобы увеличить время автономной работы телефона, он может не обновлять приложения автоматически.

Чтобы разрешить Play Store работать в фоновом режиме на устройстве Android, выполните следующие действия:

Нажмите и удерживайте пиктограмму приложения Play Store, а затем нажмите пиктограмму Информация (i) в появившемся меню,. Перейдите к пункту Аккумулятор. Выберите опцию Оптимизация.

А еще, вы можете перейти в Настройки > Приложения > Магазин Google Play, чтобы найти эти опции.

Если на вашем телефоне Android включен режим энергосбережения, попробуйте отключить его.

Удалите кэш Play Store

Play Store, как и любое другое приложение, сохраняет данные в кэше, чтобы ускорить загрузку страниц и улучшить общий опыт пользования. Однако чрезмерное накопление данных кэша может негативно повлиять на его производительность.

Поэтому, если вы не получаете уведомления об обновлении или Play Store не обновляет приложения, несмотря на включенные настройки автоматического обновления, попробуйте очистить кэш, выполнив эти шаги:

Удерживайте пиктограмму приложения Play Store и коснитесь пиктограммы "Информация" (i) в появившемся меню,. Коснитесь Хранилище. Нажмите "Очистить кэш" в правом нижнем углу.

Удалите и снова установите обновление Play Store

Поскольку Play Store является базовым приложением операционной системы Android, вы не можете удалить его с телефона. Однако вы можете удалить его последнее обновление в настройках приложений. Если предыдущие исправления не помогли, попробуйте удалить обновления Play Store, и затем переустановить их,, чтобы решить проблему.

Нажмите и удерживайте значок приложения Play Store, а затем в появившемся меню,, коснитесь значка "Информация" (i). Коснитесь значка с тремя точками в верхнем правом углу и выберите Удалить обновления. Нажмите OK, чтобы подтвердить.

После этого откройте Google Play Store, и он автоматически установит удаленные обновления.

Освободите место в памяти телефона

Другой проблемой может быть недостаточное количество свободного хранилища на вашем телефоне. Вообще смартфон должен оповестить вас, когда места будет критически мало, но вы также можете проверить это вручную, перейдя в Настройки > Общее управление > Хранилище.

Вы можете удалить все неиспользуемые приложения или ненужные файлы, чтобы освободить место в памяти телефона Android. Кроме того, вы можете воспользоваться обходными путями, чтобы получить больше места в памяти телефона Android.

Выйдите и снова войдите в учетную запись Play Store

Проблемы с вашей учетной записью Google иногда могут препятствовать автоматическому обновлению приложений в Play Store. Вы можете попробовать удалить и снова добавить свою учетную запись Google,, чтобы проверить, решит ли это проблему. Вот как это сделать:

Откройте приложение "Настройки" на своем телефоне. Перейдите в Учетные записи и резервное копирование > Управление учетными записями и выберите свою учетную запись Google в следующем меню. Нажмите кнопку Удалить учетную запись. Нажмите Удалить учетную запись еще раз, для подтверждения.

Перезагрузите устройство после удаления учетной записи, а затем добавьте ее снова. После этого у вас не должно возникнуть никаких проблем.

Проверьте наличие обновлений Android

В Play Store могут возникнуть проблемы с обновлением ваших приложений, если на вашем телефоне не установлена последняя версия Android. Поскольку обновления программного обеспечения часто решают существующие проблемы и повышают стабильность системы, мы рекомендуем устанавливать их, как только они становятся доступными.

На телефоне Android перейдите в "Настройки" > "Обновления программного обеспечения" > "Загрузить и установить". Если обновление доступно, загрузите и установите его.

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Сбросьте телефон до заводских настроек

Если ни одно из вышеперечисленных исправлений не сработало, у вас нет другого выбора, кроме как сбросить телефон до заводских настроек. Это приведет к полной очистке устройства и восстановлению его до заводских настроек.

Это утомительный процесс, который уничтожает все данные с устройства. Однако он дает вашему телефону новый старт, что может решить проблемы с автоматическим обновлением приложений и любые другие проблемы с программным обеспечением, с которыми вы можете столкнуться.