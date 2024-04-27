А знали ли вы, какой водопад является самым большим в мире?

Даже самые высокие здания, созданные человеком, не могут сравниться с потрясающими размерами самых известных водопадов мира, к которым относятся Ниагарский водопад на границе США и Канады, водопад Виктория в Зимбабве и Замбии, а также водопад Анхель в Венесуэле. Но какой из них является самым большим водопадом в мире?

Самый большой водопад в мире

Водопад Анхель - самый высокий водопад на суше, высотой 979 метров и шириной 150 метров у основания, который по размерам похож на три Эйфелевы башни, поставленные друг на друга. Но технически он не является самым большим на Земле.

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Эта честь принадлежит образованию в Датском проливе, расположенном между Гренландией и Исландией. Именно так, самый большой и самый высокий водопад в мире находится под водой. Как же это возможно? Благодаря разнице температуры и солености, которые управляют большинством океанских течений. Датский пролив пересекает Полярный круг и действует как воронка для полярных вод, стекающих из северных морей в Атлантический океан. Но, как и везде в океане, воды в этом регионе неоднородны.

К северу от Датского пролива поверхностные воды, которые контактируют с холодным арктическим воздухом, охлаждаются и становятся солонее, поскольку часть воды замерзает, что приводит к концентрации соли в незамерзшей части. Холодная и соленая вода плотнее теплой и поэтому опускается на морское дно, тогда как другой слой поднимается на поверхность. Этот обмен питает глубокое ледяное течение,, которое течет на юг через пролив и впадает в море Ирмингера в северной части Атлантического океана.

Обычно, водопады всегда имеют скалы или обрывы, и Датский пролив не является исключением. Обрыв высотой 3 500 метров в морском дне у южной оконечности Гренландии был вырезан ледниками между 17 500 и 11 500 годами назад, во время последнего ледникового периода. Придонные воды, текущие на юг через пролив, достигают края этого обрыва и разливаются по его склону, образуя каскад, который погружается под более теплые поверхностные воды моря Ирмингера.



Схема "работы" подводного водопада / NOAA/Украинский текст – 24 Канал

Воды к северу от водопада, которые ученые называют катарактом или переливом Датского пролива, имеют глубину около 400 метров, но только нижние 200 метров каскадом спускаются вниз по склону, тогда как остальные остаются на поверхности и смешивается с более теплыми водами, что текут на север через пролив.

Хотя морское дно опускается более чем на 3 500 метров, сам водопад меньше – около 2 000 метров высотой, что вдвое больше высоты водопада Энджел, поскольку он попадает в глубокий бассейн с холодной, плотной водой. Перелив впечатляет, он совсем не похож на водопад на суше. Разлив такой же широкий, как сам Датский пролив – он простирается на внушительные 480 километров морского дна.

Но поскольку все происходит под толщей воды, плотная вода, стекающая по склону, достигает скорости лишь около 0,5 метра в секунду – намного медленнее, чем скорость ходьбы, и далеко от скорости, зафиксированной на Ниагарском водопаде, где вода падает вниз со скоростью 109 км/час.

Если бы вы были там внизу, вы бы, наверняка, не заметили, что что-то вообще происходит. То же самое происходит и над волнами, где нет никаких признаков, которые бы указывали на подводный каскад. На поверхности наблюдают типичные солнечные арктические условия.