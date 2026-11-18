Кактусы миллионы лет учились выживать в пустынях, но изменение климата оказалось для них слишком резким. Новое исследование показывает, что к концу века эти растения могут лишиться как минимум 80 процентов пригодных для жизни территорий.

Почему кактусам стало трудно выживать?

Более 30 процентов видов кактусов уже находятся под угрозой исчезновения, а потепление и засухи ускоряют этот процесс. Ученые считают, что, несмотря на миллионы лет эволюции, которая помогла этим растениям выжить в засушливых условиях, многим видам грозит вымирание. Об этом пишет IFLScience.

Кактусы приспособлены к жаркому и крайне сухому климату. Вместо листьев, через которые испаряется вода, у них есть колючки, отпугивающие животных, ищущих, чем утолить жажду. Толстые мясистые стебли покрыты восковым слоем, который помогает сохранять как можно больше воды. Под землей растения распускают неглубокую, но раскидистую сеть корней, что улавливает редкие ливни в пустынной пыли.

Исследователи создали компьютерную модель, включающую почти тысячу видов кактусов – примерно половину всех существующих. Они собрали тысячи записей о том, где в Америке эти растения встречались ранее. Затем данные сопоставили с различными сценариями изменения климата на следующие восемь десятилетий в зависимости от того, насколько успешно мир будет сокращать выбросы. Модель учитывала не только рост средних температур, но и влияние периодов сильной засухи.

Оказалось, что к концу века кактусы могут лишиться как минимум 80 процентов подходящих сред обитания. Тяжелее всего придется богатым на кактусы районам Центральной Америки, а также побережью Венесуэлы и северо-востоку Бразилии. Они могут потерять 53 и 54 процента видового разнообразия соответственно. Еще пять регионов рискуют потерять более четверти видов, включая пограничную зону Чили и Аргентины (29 процентов), а также Центральная Америка (32 процента), Перу, Эквадор и центральная Колумбия (34 процента).

Потери начались уже сейчас.

Мы видим на местах, что некоторые популяции кактусов уже теряют среду обитания и приближаются к риску исчезновения из-за сочетания климатических изменений и экстремальных явлений,

– прокомментировал Пабло Герреро, профессор ботаники Университета Консепсьона в Чили и соавтор исследования.

Мичил Пилле, который проводил исследования в рамках диссертации в Университете Аризоны, а сейчас работает постдокторантом в Университете Южной Флориды, подчеркнул, что прогнозы касаются конца века, но влияние на границы распространения растений заметно уже сегодня.

Есть ли регионы, которые выиграют?

Не все территории будут терять. Из-за потепления и засушливости некоторые части Америки станут более подходящими для кактусов. Север Мексики и юго-запад США могут получить на 9 процентов больше видов, а тихоокеанское побережье Мексики – на 17 процентов.

Галапагосские острова, известные своим биоразнообразием и связанные с путешествием Чарльза Дарвина, могут даже увеличить видовое богатство на 200 процентов. Однако кактусов там сейчас очень мало, а данные о них неполны, поэтому авторы предостерегают от поспешных выводов.

Исследователи подчеркивают, что эти увеличения не меняют общей картины утрат. Вероятно, к 2100 году разнообразие кактусов сократится в большинстве регионов Америки, а некоторые очаги их разнообразия пострадают особенно сильно.

Наши результаты помогут обновить оценки Красного списка МСОП, и мы ожидаем, что перспективы для кактусов будут мрачными, особенно если сопоставить наши прогнозы с постоянными угрозами уничтожения среды обитания и незаконного сбора,

– добавил Пилле.

Таким образом, к воздействию климата добавляются еще и действия людей, что усугубляет положение этих растений.