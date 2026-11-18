Чому кактусам стало важко виживати?

Понад 30 відсотків видів кактусів уже перебувають під загрозою зникнення, а потепління й посухи пришвидшують цей процес. Науковці вважають, що попри мільйони років еволюції, яка допомогла цим рослинам вижити в посушливих умовах, багатьом видам загрожує вимирання. Про це пише IFLScience.

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Кактуси пристосовані до спекотного й вкрай сухого клімату. Замість листя, через яке випаровується вода, вони мають колючки, що відлякують тварин, які шукають, чим втамувати спрагу. Товсті м'ясисті стебла вкриває восковий шар, який допомагає зберігати якомога більше води. Під землею рослини розпускають неглибоку, але розлогу мережу коренів, що ловить рідкісні зливи в пустельному пилу.

Дослідники створили комп'ютерну модель з майже тисячі видів кактусів – приблизно половина всіх, що існують. Вони взяли тисячі записів про те, де в Америці ці рослини знаходили раніше. Потім дані поєднали з різними сценаріями зміни клімату на наступні вісім десятиліть залежно від того, наскільки успішно світ скорочуватиме викиди. Модель враховувала не лише зростання середніх температур, а й вплив періодів сильної посухи.

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Виявилося, що до кінця століття кактуси можуть втратити щонайменше 80 відсотків придатних середовищ. Найтяжче доведеться багатим на кактуси частинам Центральної Америки, а також узбережжю Венесуели й північному сходу Бразилії. Вони можуть втратити 53 і 54 відсотки видового різноманіття відповідно. Ще п'ять регіонів ризикують втратити понад чверть видів, зокрема кордон Чилі й Аргентини (29 відсотків), Центральна Америка (32 відсотки), а також Перу, Еквадор і центральна Колумбія (34 відсотки).

Втрати почалися вже зараз.

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Ми бачимо на місцях, що деякі популяції кактусів уже втрачають середовище існування й наближаються до ризику зникнення через поєднання клімату та екстремальних подій– прокоментував Пабло Герреро, професор ботаніки Університету Консепсьйона в Чилі та співавтор дослідження.

Мічіл Пілле, який виконував роботу в межах дисертації в Університеті Аризони, а нині працює постдокторантом в Університеті Південної Флориди, підкреслив, що прогнози стосуються кінця століття, але вплив на межі поширення рослин помітний уже сьогодні.

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Чи є регіони, які виграють?

Не всі території втрачатимуть. Через потепління й посушливість деякі частини Америки стануть придатнішими для кактусів. Північ Мексики та південний захід США можуть отримати на 9 відсотків більше видів, а тихоокеанське узбережжя Мексики – на 17 відсотків.

Галапагоські острови, відомі біорізноманіттям і пов'язані з подорожжю Чарльза Дарвіна, можуть навіть наростити видове багатство на 200 відсотків. Проте кактусів там нині дуже мало, а дані про них неповні, тому автори застерігають від надмірних висновків.

Дослідники наголошують, що ці збільшення не змінюють загальної картини втрат. Імовірно, до 2100 року різноманіття кактусів скоротиться у більшості регіонів Америки, а деякі осередки їхнього розмаїття постраждають особливо сильно.

Наші результати допоможуть оновити оцінки Червоного списку IUCN, і ми очікуємо, що перспективи для кактусів будуть похмурими, особливо якщо поєднати наші прогнози з постійними загрозами знищення середовища та незаконного збору– додав Пілле.

Таким чином, до впливу клімату додаються ще й дії людей, що ускладнює становище цих рослин.