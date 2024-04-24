Стартап показал камеру безопасности, которая стреляет слезоточивым газом в незваных гостей

Словенский стартап OZ-IT представил особую камеру наблюдения под названием PaintCam Eve или EVA. Эта автономная камера особенна тем, что она может обнаруживать людей с помощью искусственного интеллекта, кричать на них, а затем стрелять в них пейнтбольными шариками или слезоточивым газом.

Что известно об особой камере

Компания описывает свой новый продукт, как "бдительного охранника, который не спит, не моргает и не пропускает ни одного удара". На сайте указано, что автономная камера имеет три уровня сложности – базовый комплект Eve, Eve+ и Eve Pro, которые постепенно позволяют пользователям включать и выключать камеру, выявлять животных, а самая мощная из них — распознавать лица своих и чужих.

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В очень странном промо-ролике, озвученном женским голосом от имени самой камеры, OZ-IT рассказывает, что ее камера "оснащена интегрированной пейнтбольной пусковой установкой", что, конечно, является заменяемым термином для "пейнтбольного ружья".

Вы идентифицированы как неавторизованный персонал. У вас есть пять секунд, чтобы покинуть территорию,

– кричит камера потенциальному грабителю на видео.

Кроме мониторинга в реальном времени, моментальных оповещений и возможности настройки фраз, которые будет говорить камера, она также может стрелять слезоточивым газом, если злоумышленники не уйдут после первого предупреждения.



PaintCam Eve / Фото OZ-IT



PaintCam Eve / Фото OZ-IT

Если неизвестный человек появляется рядом с кем-то известным, камера также выполнит ваши указания. Например, если к вашим детям придут друзья, устройство будет их игнорировать.

Это безопасность на ваших условиях, даже если ваши дети не всегда их придерживаются,

– пишут разработчики на сайте.

Пока неизвестно, когда Eve/EVA выйдет в свет и сколько она будет стоить, хотя, как дразнит сайт, OZ-IT начнет кампанию на Kickstarter для сбора средств на ее создание. Будущие покупатели могут зарегистрироваться для получения скидки в 40 процентов.