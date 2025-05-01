Трамп отозвал кандидатуру Джареда Айзекмана на пост главы NASA из-за политической нелояльности

Администрация Дональда Трампа отозвала кандидатуру миллиардера и частного астронавта Джареда Айзекмана на должность главы NASA, несмотря на одобрение Сенатским комитетом. Решение, по сообщениям источников, связано с недостаточной политической лояльностью Айзекмана к курсу действующей администрации, в частности к лозунгу "Make America Great Again".

Об отзыве кандидатуры впервые сообщило издание Semafor, информирует 24 Канал. Айзекман был номинирован при поддержке республиканцев, и его кандидатуру одобрил Комитет Сената США по торговле голосами 19 против 9.

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Ожидалось, что после голосования в апреле утверждение состоится уже после Дня памяти, но до 30 мая ситуация изменилась. Это может еще больше осложнить ситуацию на фоне предложенного значительного сокращения бюджета агентства на 2026 год.

Политическая активистка крайне правых взглядов Лора Лумер первой публично заявила об угрозе провала утверждения Айзекмана, написав в X, что "представители глубинного государства пытаются сорвать его назначение".

По данным Ars Technica, на решение администрации также повлияло изменение политического курса Илона Маска. Именно он активно поддерживал кандидатуру Айзекмана, что позволило последнему избежать внутрипартийной критики. Однако после интервью Маска от 27 мая, в котором он заявил, что "существенно сократил" политическую активность, противники использовали это как аргумент против Айзекмана.

На фоне этих событий администрация Трампа обнародовала проект бюджета на 2026 год, согласно которому NASA получит 18,8 миллиарда долларов – на 24% меньше, чем в 2025-м. Один из действующих сотрудников агентства заявил, что в таких условиях "NASA обречено". По словам бывшего высокопоставленного чиновника NASA, "без Джареда, способного предложить новые идеи, агентство просто переходит в режим выживания".

Миллиардер и космический турист – Джаред Айзекман является влиятельной фигурой в частной космической отрасли – он основатель компании Shift4 и участник миссии Inspiration4. В частном секторе и самом агентстве на него возлагали надежды по защите научного бюджета NASA и внедрению инноваций.

Важно, что Айзекман последовательно поддерживает развитие космоса и считает частный бизнес важной составляющей космической политики США. Поэтому отмена его назначения является настоящей бедой для NASA.