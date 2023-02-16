В Twitter разрешили рекламу каннабиса

Twitter "завозит" очередные изменения. Соцсеть ослабляет свои правила модерирования контента, чтобы разрешить рекламу каннабиса. Но есть несколько условий.

В этом плане Twitter является первой соцсетью, идущей на такой шаг. Илон Маск, вызвавший волну критики после того, как покурил марихуану на съемках подкаста Джо Рогана, подтвердил ранние слухи о том, что соцсеть станет более "дружественной" к марихуане после покупки компании.

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Что известно

На этой неделе Twitter изменил свою политику, позволив американским компаниям по производству каннабиса размещать рекламу на своей платформе, хотя и с многочисленными ограничениями.

Для многих рекламодателей каннабиса это новаторская возможность выйти на свои рынки и найти свою аудиторию, не прибегая к каким-то обходным путям,

– говорит Эми Денесон, соучредитель Cannabis Media Council, торговой ассоциации, которая занимается образованием в области каннабиса.

Чтобы размещать такую рекламу в Twitter, компании, занимающиеся каннабисом, должны быть предварительно авторизованы и утверждены, а также отвечать многим требованиям. Возможно, наиболее существенным ограничением является то, что производители не могут прямо предлагать марихуану для продажи. Реклама может касаться только продвижения преимуществ бренда, информационного контента о каннабисе и связанных с ним услуг.

Также компании должны:

Иметь лицензию "соответствующих органов";

Нацеливать рекламу только на те регионы, где у них есть лицензия на продвижение товаров или услуг в интернете;

Не настраивать рекламу на лиц моложе 21 года;

Брать на себя всю юридическую ответственность за соблюдение применяемых законов и правил.

Реклама каннабиса также не должна содержать каких-либо заявлений о пользе для здоровья или показывать какие-либо изображения употребления марихуаны.

Twitter уже видит потенциальные выплаты за такую рекламу на платформе, заявляя, что по статистике твиты о каннабисе превосходят численностью такие темы, как домашние животные и кулинария, а также такие отрасли, как кофе и алкоголь.