Космический корабль Starliner от Boeing вернулся на Землю без экипажа

Капсула Starliner, получившая название Calypso, успешно вернулась на Землю после сложного и длительного испытательного полета. Космический корабль без экипажа приземлился в пустыне Нью-Мексико в 12:01 по восточному времени (07:01 по Киеву) 7 сентября, завершив орбитальную миссию, сопровождавшуюся техническими проблемами.

Испытательный полет, известный как Crew Flight Test (CFT), стал решающим шагом в попытке Boeing продемонстрировать, что космический корабль Starliner – это надежный вариант для пилотируемых космических полетов NASA.

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Сначала планировалось, что миссия продлится всего 10 дней, но из-за многочисленных технических проблем она растянулась на три месяца. Хотя Calypso стартовала с астронавтами NASA Суни Уильямс и Бутчем Уилмором на борту, было принято решение вернуть космический корабль на Землю без экипажа из соображений безопасности.

Десятилетний путь к космическим полетам

Миссия CFT была частью долгосрочных усилий NASA, направленных на восстановление способности отправлять астронавтов в космос, не полагаясь на другие страны. В 2014 году NASA заключило контракты с компаниями Boeing и SpaceX на разработку транспортных кораблей для астронавтов с надеждой на запуск пилотируемых миссий до 2017 года.

В то время как корабль Crew Dragon компании SpaceX совершил свою первую пилотируемую миссию в мае 2020 года, корабль Starliner компании Boeing столкнулся с рядом задержек, кульминацией которых стал этот долгожданный испытательный полет.

Запущенный 5 июня, Calypso успешно отправил Уильямс и Уилмора на Международную космическую станцию (МКС) для запланированного восьмидневного пребывания. Однако миссия столкнулась с несколькими осложнениями, включая проблемы с парашютом, удаление легковоспламеняющейся изоленты и многочисленные утечки гелия.

Еще более критичным было то, что пять из 28 двигателей системы контроля реакции (RCS) вышли из строя, что привело к задержке ее стыковки с МКС.



Boeing Starliner совершает посадку на Землю / Фото NASA

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Незапланированное возвращение без экипажа

После тщательного анализа NASA решило, что возвращение Уильямс и Уилмора на борт Starliner было слишком рискованным, и продолжило миссию несколько раз, чтобы решить проблемы с двигателями.

Теперь астронавты вернутся на Землю на борту корабля SpaceX Crew Dragon в феврале 2025 года, тогда как Starliner доставил их скафандры Boeing Blue, которые несовместимы с кораблем Crew Dragon.

Starliner отстыковался от МКС 6 сентября и выполнил серию маневров, прежде чем приземлиться в космической гавани Уайт Сэндс в Нью-Мексико сразу после полуночи.

Будущее программы Starliner

Несмотря на успешную посадку, будущее программы Starliner остается неопределенным. Boeing и NASA имели целью сертифицировать капсулу после CFT, что позволило бы ей осуществлять регулярные шестимесячные миссии на МКС. Однако проблемы с двигателем и задержки отодвинули запланированную дату первого эксплуатационного полета Starliner-1. Теперь это произойдет не раньше августа 2025 года.

Сейчас NASA и Boeing переоценивают следующие шаги программы.

Нам нужно разработать общий план,

– сказал Стив Стич, руководитель программы коммерческих экипажей NASA.

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В противовес этому, корабль Crew Dragon компании SpaceX был сертифицирован в 2020 году и готовится к девятой рабочей миссии астронавтов, Crew-9, которая состоится в конце сентября. Конкуренция между двумя космическими кораблями остается в центре внимания NASA, которое стремится сохранить возможности независимых полетов человека в космос.