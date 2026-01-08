В Британии обнаружили уникальный клад – древнюю боевую трубу в форме дикого животного

В Западном Норфолке, что в Британии, археологи наткнулись на чрезвычайную находку - древнюю боевую трубу, возраст которой достигает двух тысяч лет. Этот редкий артефакт, известный как карникс, мог принадлежать кельтским воинам, сражавшимся против римских захватчиков под предводительством легендарной королевы Боудикки.

Однако боевая труба оказалась не единственной ценной находкой, сообщает 24 Канал. Вместе с музыкальным инструментом исследователи обнаружили целый склад ценных металлических предметов, как сообщает Live Science.

Какие секреты скрывает найденный клад кельтов?

Во время подготовки площадки под строительство жилья исследователи из компании Pre-Construct Archaeology извлекли из земли уникальный набор артефактов.

Главной находкой стал карникс – бронзовый духовой инструмент характерной вертикальной формы, завершающийся раструбом в виде головы животного, например, кабана.

Фото Pre-Construct Archaeology

В составе клада также обнаружили военный штандарт с головой вепря, пять декоративных накладок для центров щитов и другие изделия из металла.



Боевой штандарт кельтских воинов / Фото Pre-Construct Archaeology

Представители организации Historic England отмечают, что подобные находки случаются крайне редко: в Британии известно лишь о трех таких сурмах, а этот экземпляр является одним из самых целостных во всей Европе.

Что такое карникс и для чего он?

Кельтские племена активно использовали карниксы как часть военного снаряжения наряду с кольчугами, копьями и щитами. Звук этой трубы был настолько впечатляющим, что римляне часто забирали такие инструменты как военные трофеи.

Специалисты Национального музея Шотландии уже создали копию карникса, а музыкант Джон Кенни продемонстрировал его мощное звучание.

Как звучит кельтский карникс – смотрите видео:

Находка датируется первым веком нашей эры, что совпадает со временем масштабного восстания королевы иценов Боудикки против римского господства в 60 году.

Чтобы сохранить хрупкие предметы, их изъяли одним блоком почвы для дальнейшего изучения с помощью рентгена и компьютерной томографии в лабораторных условиях. Детали этого открытия будут освещены позже.