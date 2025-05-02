Украинская разведка взломала интернет в России: атака на провайдера оставила города без связи

Накануне российских праздников украинские киберспециалисты нанесли сокрушительный удар по инфраструктуре одного из крупнейших интернет-провайдеров в Сибири.

Как стало известно 24 Каналу из собственных источников в Главном управлении разведки Минобороны, атака привела к массовым сбоям в доступе к интернету в десятках городов.

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С 30 апреля по 2 мая в российских медиа и местных пабликах массово появлялись жалобы пользователей на отсутствие доступа к интернету. Речь идет о целенаправленной атаке на инфраструктуру компании "СибСети" – одного из ключевых телекоммуникационных операторов в регионе.

В частности, в результате мощной DDOS-атаки из строя были выведены серверы четырех региональных филиалов компании в Сибири – в Новосибирске, Новокузнецке, Кемерове и Красноярске. Вследствие перегрузки отказали системы "личного кабинета" и мобильного приложения "Мои Сибсети".

Представители провайдера подтверждают факт кибератаки и обращаются к пользователям с призывом не перегружать телефонную линию жалобами, поскольку это затрудняет восстановление сервисов.



Тысячи россиян остались без интернета / Скриншот Downdetector

"СибСети" (полное название – "Сибирские Сети") была основана в 2004 году и предоставляет услуги широкополосного интернета, IP-телефонии и цифрового телевидения в 39 городах Сибири. После кибератаки тысячи пользователей остались без доступа к интернету на несколько дней.