Як стало відомо 24 Каналу з власних джерел у Головному управлінні розвідки Міноборони, атака призвела до масових збоїв у доступі до інтернету в десятках міст.

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З 30 квітня по 2 травня в російських медіа та місцевих пабліках масово з’являлися скарги користувачів на відсутність доступу до інтернету. Мовиться про цілеспрямовану атаку на інфраструктуру компанії "СібСєті" – одного з ключових телекомунікаційних операторів у регіоні.

Зокрема, внаслідок потужної DDOS-атаки з ладу були виведені сервери чотирьох регіональних філій компанії у Сибіру – у Новосибірську, Новокузнецьку, Кемерові та Красноярську. Внаслідок перевантаження відмовили системи "особистого кабінету" та мобільного застосунку "Мої Сібсєті".

Представники провайдера підтверджують факт кібератаки та звертаються до користувачів із закликом не перевантажувати телефонну лінію скаргами, оскільки це ускладнює відновлення сервісів.



Тисячі росіян залишилися без інтернету / Скриншот Downdetector

"СібСєті" (повна назва – "Сібірськіє Сєті") була заснована у 2004 році та надає послуги широкосмугового інтернету, IP-телефонії та цифрового телебачення у 39 містах Сибіру. Після кібератаки тисячі користувачів залишилися без доступу до інтернету на кілька днів.