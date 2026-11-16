Как защитить себя онлайн: советы от Дія․Освіта и Viber к Месяцу цифровой грамотности

В ноябре проходит "Месяц цифровой грамотности" – всеукраинская инициатива, которую национальный проект "Дия.Образование" проводит ежегодно с 2021 года. По этому случаю команды "Дия.Образование" и Rakuten Viber собрали советы о том, как защитить себя в сети.

О кибергигиене в цифрах

По данным Исследования цифровой и ИИ-грамотности 2025 от "Дия.Образование", 92% взрослых украинцев ежедневно пользуются интернетом. Однако базовый уровень цифровых навыков имеют лишь 58%, а каждый четвертый никак не защищает свои данные.

При этом угрозы в сети никуда не исчезают: 67% взрослых уже сталкивались с проблемами онлайн-безопасности. По данным опроса Rakuten Viber, проведенного в январе 2026 года, 93% украинцев сталкивались с кибермошенниками или слышали о таких случаях от знакомых. В ответ на угрозы растет и количество тех, кто стремится лучше разбираться в онлайн-безопасности: с 39% в 2025 году до 52% в 2026 году.

Цифровые навыки сегодня – такая же основа, как умение читать и считать. Но в отличие от таблицы умножения, они постоянно меняются вместе с технологиями, особенно когда речь идет о безопасности в интернете,

– говорит Руслана Коренчук, генеральный директор "Дия.Освита", CDTO Campus и менеджер совместных проектов Министерства цифровой трансформации и Фонда "Восточная Европа".

Именно поэтому, добавляет она, важно не только обновлять знания, но и иметь их всегда под рукой. Для этого в скором времени на "Дия.Освита" запустят новый формат – флеш-карточки с короткими алгоритмами действий, которые за несколько секунд подскажут, что делать в случае онлайн-угрозы.

Как защитить себя в сети

Помимо будущих карточек, на платформе "Дия.Образование" уже доступен образовательный сериал "Цифровые навыки и онлайн-безопасность". Разберемся, какие темы в нем освещаются и какие функции помогут защитить себя в сети уже сейчас.

Цифровой след и конфиденциальность

Этот блок информации рассказывает о том, почему интернет запоминает даже удаленные данные и как контролировать свой цифровой след.

Что можно сделать уже сейчас: регулярно проверяйте настройки конфиденциальности в приложениях. В Viber можно скрыть фото (Дополнительно → Конфиденциальность → Показывать ваше фото) или статус "в сети" (Дополнительно → Конфиденциальность → Статусы активности), сводя к минимуму разглашение данных.

Безопасность данных и борьба с мошенниками

Блок детально разбирает, как распознавать мошенников и защитить конфиденциальные данные, в частности банковские.

Что можно сделать уже сейчас: в Viber есть дополнительные функции и настройки безопасности. Среди них:

Идентификация абонентов: функция помечает потенциально опасные или спамные звонки с незнакомых номеров. Чтобы включить ее, перейдите в "Настройки" → "Звонки и сообщения" → "Идентификация абонентов" (для Android).

Запросы на сообщения: сообщения от неизвестных номеров будут попадать в отдельную папку, которую легко очистить одним кликом. Включить функцию можно через "Настройки" → "Конфиденциальность".

Автоматическая проверка на спам: функция будет сканировать сообщения, содержащие адреса электронной почты, ссылки и номера телефонов, и определять, содержат ли они вредоносное содержимое или приходят от подозрительных спамеров. Чтобы включить эту функцию, перейдите в "Дополнительно" → "Настройки" → "Конфиденциальность" → включите автоматическую проверку.

Также команда советует обращать внимание на голубую галочку рядом с названием профиля: она означает, что компания прошла проверку команды модераторов и вы переписываетесь с официальным аккаунтом.

Защита аккаунтов от взлома

Практическая часть блока содержит пошаговые инструкции действий в случае взлома аккаунта или утечки данных.

Что можно сделать уже сейчас: использовать надежные пароли и инструменты дополнительной защиты. В частности, в Viber есть:

Двухфакторная аутентификация: так, для входа в аккаунт с другого устройства или внесения изменений в аккаунт потребуется подтверждение с помощью PIN-кода. Чтобы включить эту функцию, перейдите в "Настройки" → "Конфиденциальность" → "Двухэтапная проверка".

Скрытые чаты: конфиденциальные разговоры можно скрыть с помощью PIN-кода. Так, даже если телефон попадет в руки злоумышленников, чат будет невозможно прочитать. Чтобы скрыть разговор, выберите нужный чат в Viber → нажмите "Скрыть чат" → введите PIN-код.

Узнать больше об этих и других аспектах цифровой грамотности уже можно на платформе "Дия.Образование". А упомянутые функции помогут почувствовать себя уверенно в собственной безопасности в приложении всего за несколько кликов.