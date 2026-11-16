Як захистити себе онлайн: поради від Дія․Освіта і Viber до Місяця цифрової грамотності

Про кібергігієну в цифрах

За даними Дослідження цифрової та ШІ-грамотності 2025 від Дія.Освіта, 92% дорослих українців щодня користуються інтернетом. Утім, базовий рівень цифрових навичок мають лише 58%, а кожен четвертий ніяк не захищає свої дані.

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Водночас загрози в мережі нікуди не зникають: 67% дорослих уже стикалися з проблемами онлайн-безпеки. За даними опитування Rakuten Viber у січні 2026 року, 93% українців стикалися з кібершахраями або чули про такі випадки від оточення. У відповідь на загрози зростає і кількість тих, хто прагне краще розумітися на онлайн-безпеці: з 39% у 2025 році до 52% у 2026 році.

Цифрові навички сьогодні – така ж база, як уміння читати й рахувати. Але на відміну від таблиці множення, вони постійно змінюються разом із технологіями, особливо коли йдеться про безпеку онлайн– каже Руслана Коренчук, CEO Дія.Освіта, CDTO Campus і менеджерка спільних проєктів Міністерства цифрової трансформації та Фонду Східна Європа.

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Саме тому, додає вона, важливо не лише оновлювати знання, а й мати їх завжди під рукою. Для цього незабаром запустять на Дія.Освіта новий формат – флешкартки з короткими алгоритмами дій, які за кілька секунд підкажуть, що робити під час онлайн-загрози.

Як захистити себе в мережі

Окрім майбутніх карток, на платформі Дія.Освіта вже доступний освітній серіал "Цифрові навички та онлайн-безпека". Розберемося, які теми в ньому висвітлюються та які функції допоможуть захистити себе в мережі вже зараз.

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Цифровий слід і приватність

Цей блок інформації розповідає про те, чому інтернет пам’ятає навіть видалене і як контролювати власний цифровий слід.

Що можна зробити вже зараз: регулярно перевіряйте налаштування приватності в додатках. У Viber можна приховати фото (Додатково → Конфіденційність → Показувати ваше фото) чи статус "у мережі" (Додатково → Конфіденційність → Статуси активності), мінімізуючи розголошення даних.

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Безпека даних і боротьба з шахраями

Блок детально розбирає, як розпізнавати шахраїв і захистити чутливі дані, зокрема банківські.

Що можна зробити вже зараз: Viber має додаткові функції та налаштування безпеки. Серед них:

Ідентифікація абонентів: функція маркує потенційно небезпечні або спамні дзвінки з незнайомих номерів. Щоб увімкнути її, перейдіть у Параметри → Виклики й повідомлення → Ідентифікація абонентів (для Android).

Запити на повідомлення: повідомлення від невідомих номерів потраплятимуть в окрему папку, яку легко очистити в один клік. Увімкнути функцію можна через Параметри → Конфіденційність.

Автоматична перевірка на спам: функція скануватиме повідомлення, що містять адреси електронної пошти, посилання та номери телефонів, і виявлятиме, чи містять вони шкідливий вміст або надходять від підозрілих спамерів. Щоб увімкнути функцію, перейдіть у Додатково → Параметри → Конфіденційність → ввімкніть автоматичну перевірку.

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Також команда радить звертати увагу на блакитну галочку поруч із назвою профілю: вона означає, що компанія пройшла перевірку команди модераторів і ви листуєтеся з офіційним акаунтом.

Захист акаунтів від зламу

Практична частина блоку містить покрокові алгоритми дій у разі зламу акаунту чи витоку даних.

Що можна зробити вже зараз: використовувати надійні паролі та інструменти додаткового захисту. Зокрема, у Viber є:

Двофакторна автентифікація: так, для входу в акаунт з іншого пристрою або внесення змін в акаунт знадобиться підтвердження через PIN-код. Для увімкнення перейдіть у Параметри → Конфіденційність → Двоетапна перевірка.

Приховані чати: конфіденційні розмови можна приховати за пінкодом. Так, навіть у разі потрапляння телефону в руки зловмисників, чат неможливо буде прочитати. Щоб приховати розмову, оберіть потрібний чат у Viber → натисніть Сховати чат → введіть PIN-код.

Дізнатися більше про ці та інші аспекти цифрової грамотності – вже можна на платформі Дія.Освіта. А згадані функції допоможуть почуватися впевненим у власній безпеці в застосунку за кілька кліків.