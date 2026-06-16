Viber, WhatsApp и Google Maps теперь доступны в сети "Киевстар" через спутники Starlink

Технологии спутниковой связи становятся все более доступными для обычных пользователей, превращая обычный смартфон в универсальное средство связи даже в глухом лесу или высоко в горах. Теперь для обмена сообщениями и поиска пути не нужны громоздкие антенны или специальное оборудование.

Чат и навигация в "мертвых зонах": как работает Light Data

Украинский телекоммуникационный рынок сделал очередной шаг в сторону технологической независимости от наземной инфраструктуры. Мобильный оператор "Киевстар" официально объявил о расширении возможностей спутникового сервиса Starlink Direct to Cell. Отныне абоненты компании получили доступ к передаче данных в режиме Light Data, что позволяет пользоваться популярными мессенджерами и навигационными сервисами там, где раньше в эфире царила полная тишина. Об этом пишет 24 Канал, который посетил официальную презентацию технологии.

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До этого момента технология Direct to Cell позволяла лишь обмениваться короткими текстовыми сообщениями. Однако обновление открыло путь для полноценной работы приложений Viber, WhatsApp и Google Maps. Это стало возможным благодаря специально разработанному режиму Light Data, который оптимизирует передачу небольших пакетов данных.

В таком формате приложения адаптируются к особенностям спутниковой сети: пользователи могут отправлять тексты, фотографии, аудиосообщения и даже стикеры в режиме реального времени.

Хотя видеозвонки через этот канал пока остаются недоступными, базовый функционал для критических ситуаций работает стабильно.

Запуск Light Data расширяет возможности связи для украинцев, особенно в регионах, где мобильная инфраструктура повреждена или отсутствует,

– прокомментировал генеральный директор "Киевстара" Александр Комаров.

Техническая основа проекта базируется на использовании новейших спутников Starlink, оснащенных усовершенствованным модемом eNodeB. Фактически эти космические аппараты выполняют роль сотовых вышек, дрейфующих на орбите. Главное преимущество решения заключается в отсутствии необходимости в каких-либо изменениях аппаратного обеспечения смартфона. Если устройство поддерживает стандарт 4G/LTE, оно распознает спутник как обычную базовую станцию. Когда телефон теряет сигнал наземной сети, он автоматически переключается на сеть "Kyivstar-SpaceX", при условии, что пользователь находится под открытым небом.

Услуга имеет огромное значение для стабильности связи в условиях полномасштабной войны. По статистике оператора, за последние шесть месяцев около 6 миллионов абонентов уже успели воспользоваться спутниковыми SMS, отправив в общей сложности более 10 миллионов сообщений. Более половины этого трафика пришлось на январь и февраль 2026 года, что свидетельствует о стремительном росте спроса.

На текущем этапе тестирования сервис доступен владельцам смартфонов на базе Android. Компания активно работает над расширением списка совместимых устройств и ожидает, что поддержка iOS появится в течение третьего квартала этого года.

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Другие сервисы подключат позже

Помимо международных гигантов вроде Google или Meta, разработчики планируют интегрировать в систему и украинские цифровые продукты. Речь идет о государственном приложении "Дія", банковских клиентах и системах оповещения о воздушной тревоге.

Если все слоты для суперсилы заняты, пользователи могут освободить один из них или подключить её как дополнительную услугу за 99 гривен в месяц,

– рассказал генеральный директор "Киевстара" Александр Комаров об условиях тестирования новой технологии через суперсилу "Есть связь".

Несмотря на значительные технические достижения, оператор подчеркивает: спутниковая связь является резервным инструментом, а не полной заменой традиционным 4G-сетям. Услуга работает на всей территории страны, за исключением районов боевых действий, приграничных зон и временно оккупированных территорий.

Для бизнес-клиентов "Киевстар" готовит отдельные тарифные решения, включая возможность передачи данных между промышленными устройствами через космос.