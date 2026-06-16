Новое устройство анализирует ваш сон и распыляет ароматы в нужный момент

На рынке технологий для здоровья появилось необычное устройство, сочетающее в себе искусственный интеллект, датчики и ароматерапию. Разработчики утверждают, что система не просто отслеживает сон, а стремится активно улучшать его качество в течение ночи.

Стартап Kimba представил одноименное устройство для улучшения сна, использующее искусственный интеллект и персонализированные ароматы. В отличие от большинства современных трекеров сна, которые лишь собирают статистику, новинка призвана активно влиять на процесс отдыха. Об этом пишет Cnet.

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Как работает система Kimba?

Устройство устанавливается рядом с кроватью и оснащено набором датчиков, которые анализируют дыхание, движения тела, уровень освещения, посторонние шумы и даже храп. Также система может подключаться к популярным носимым гаджетам, в частности к Apple Watch, Fitbit, Oura Ring и устройствам Garmin.

Полученные данные используются для управления ароматическими капсулами, расположенными внутри устройства. В нужный момент система выпускает определенные запахи, которые, по замыслу разработчиков, помогают заснуть, поддерживать глубокий сон или улучшать восстановление организма.

Перед началом использования владелец проходит специальный опрос в мобильном приложении Kimba.

Система собирает информацию о проблемах со сном, привычках, образе жизни и желаемых результатах. На основе этих данных формируется индивидуальный профиль пользователя и подбираются первые ароматические капсулы.

В настоящее время компания предлагает 12 различных ароматических формул на водной основе из растительных компонентов.

Среди них:

Soft Blue с римской ромашкой для облегчения засыпания;

Golden Grove с австрийским сандалом для расслабления организма;

Lemon Calm с болгарской мелиссой для снижения тревожности.

Капсулы меняются каждые три месяца и входят в подписку на сервис.

Как искусственный интеллект управляет ароматами?

После настройки система начинает анализировать физиологические показатели пользователя каждую ночь.

Искусственный интеллект оценивает вариабельность сердечного ритма, особенности дыхания, двигательную активность и данные с подключенных носимых устройств.

По словам основателя компании Бена Фуксбрунера, алгоритмы определяют не только, какой аромат использовать, но и когда именно его подавать и в каком количестве. Разработчики утверждают, что система постоянно обучается. Чем дольше человек пользуется устройством, тем лучше оно понимает особенности его сна и тем эффективнее подбирает ароматические комбинации.

"Модели машинного обучения изучают, как меняются паттерны сна со временем и чем они отличаются у разных людей. Поскольку цель Kimba измерима — улучшение качества сна, его непрерывности, восстановления и когнитивной продуктивности — система может постоянно оценивать и оптимизировать свои алгоритмы на основе реальных результатов", — пояснил Бен Фуксбрунер.

Кто создал Kimba?

Основателем стартапа стал Бен Фуксбрунер — бывший командир подразделения специального назначения.

Идея устройства возникла после того, как он получил тяжелое ранение и столкнулся с посттравматическим стрессовым расстройством и хронической бессонницей. К разработке также присоединились специалисты по сну и нейробиологии. Одной из ключевых участниц проекта стала эксперт по нейробиологии и обонянию Анат Арзи.

По её словам, запахи обладают уникальной способностью влиять на работу мозга во время сна, не пробуждая человека.

"Влияние сенсорных стимулов во время сна чрезвычайно важно. Обонятельная стимуляция особенно полезна, поскольку может влиять на мозговую активность, не пробуждая человека", — отметила исследовательница.

Что известно об исследовании и конфиденциальности?

По данным компании, Анат Арзи провела исследование с участием 50 добровольцев в течение 48 ночей. Результаты показали улучшение качества сна и когнитивных показателей участников. Подробные результаты планируется представить на научных конференциях позднее в этом году.

Также под руководством израильского специалиста по сну Перетца Лави продолжаются еще два клинических исследования. Одно из них использует полисомнографию — полноценный медицинский анализ сна, а другое изучает потенциал технологии для людей с посттравматическим стрессовым расстройством.

Отдельно разработчики подчеркивают важность защиты конфиденциальности. Устройство не имеет камер, а звуковые датчики реагируют только на сигналы, связанные со сном, например, храп. По словам компании, разговоры пользователей не записываются и не сохраняются.

Вся информация шифруется как при передаче, так и при хранении. В Kimba заявляют, что данные используются исключительно для персонализации сна и не передаются рекламодателям или сторонним компаниям.

Сколько стоит система?

Предзаказ Kimba в настоящее время стоит 299 долларов. В эту сумму входят само устройство, доступ к приложению, шесть месяцев подписки и доставка ароматических капсул.

По окончании первоначального периода пользователи могут продлить подписку по той же цене — 299 долларов каждые шесть месяцев. Таким образом, годовая стоимость использования системы составляет около 600 долларов.

Если заявленные возможности подтвердятся независимыми исследованиями, Kimba может стать одним из самых интересных примеров использования искусственного интеллекта не для работы или развлечений, а для непосредственного влияния на здоровье и качество сна.