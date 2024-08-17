Что мы знаем об этом особенном месте

Ярлунг-Цангпо расположен в Ньинчи, что в Тибетском автономном округе Китая. Это ущелье длиннее и втрое глубже Гранд-Каньона в Аризоне и превосходит все другие известные каньоны на суше. Его обогнала только Марианская впадина в Тихом океане.

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Каньон назван в честь реки Ярлунг-Цангпо, которую искатели приключений окрестили "Эверестом среди рек", потому что она в основном труднодоступна – средняя высота ее протекания находится на высоте 4000 метров над уровнем моря.

Истоки Ярлунг-Цангпо находятся на западе Тибетского автономного района возле ледника Ангси. Далее река извилисто течет на восток через Тибетское плато, а затем резко поворачивает на юго-запад, чтобы соединиться с рекой Брахмапутра.

Большой каньон Ярлунг-Цангпо имеет длину 505 километров, что на 60 километров длиннее, чем Большой каньон. Он включает некоторые из самых труднодоступных и наименее исследованных мест в мире, в том числе весьма коварный участок в юго-восточном Тибетском автономном районе, где он проходит между двумя высокими пиками: Намча Барва, высотой 7 782 метров, и Гьяла Пери, лежащий лишь немного ниже, на высоте 7 294 метра.

На этом участке каньон погружается до своей самой глубокой точки, втрое глубже, чем Большой каньон. Среднестатистическая глубина Большого каньона Ярлунг-Цангпо составляет 2270 метров.

Каньон образовался, когда тектонические силы подняли земную кору около 3 миллионов лет назад и сделали русло реки Ярлунг-Цангпо круче, что повлекло массивную эрозию.

Самые высокие деревья

Длина и глубина – не единственные рекорды, которыми может похвастаться это место. Оно также является домом для самого высокого дерева, когда-либо обнаруженного в Азии — кипарис высотой 102 метра, который мог бы потеснить Статую Свободы. Исследовательская группа из Пекинского университета измерила дерево в рамках экологического исследования, призванного помочь сохранить уникальную экосистему Тибетского автономного района.

Неизвестно, к какому виду принадлежит дерево, хотя тогдашние публикации в китайских государственных СМИ предполагали, что это может быть гималайский кипарис (Cupressus torulosa) или тибетский кипарис (Cupressus gigantea).

Ниже — изображение самого высокого дерева Азии в полный рост:



Самое высокое дерево Азии / Фото Пекинский университет