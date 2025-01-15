Китайская солнечная батарея на орбите сможет собирать больше энергии, чем вся нефть Земли

Амбициозные планы Китая по космосу только что пополнились новым проектом. Страна планирует построить огромную солнечную электростанцию на орбите, которую будут поднимать в космос частями на новых китайских тяжелых ракетах. В итоге это должно принести огромную выгоду, которая пока звучит несколько фантастически.

Детали

Будущая электростанция, если ее таки построят, будет иметь размер не менее одного километра в ширину. Она будет непрерывно излучать энергию на Землю с помощью микроволн, где ее будут улавливать специальные установки, сообщает 24 Канал со ссылкой на статью в South China Morning Post.

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Проект получил название "Три ущелья", которое фактически повторяет наименование другого энергетического проекта, построенного в Китае на поверхности планеты. Это большая плотина, расположена посреди реки Янцзы в центральном Китае. Она является крупнейшим в мире гидроэнергетическим проектом и производит 100 миллиардов киловатт-часов электроэнергии ежегодно. По словам одного из ученых NASA, плотина настолько велика, что, если бы ее полностью заполнили, масса воды, содержащейся в ней, удлинила бы земные дни на 0,06 микросекунды, сместив центр массы на планете.

Новый проект, по словам ведущего ученого Лонга Лехао, главного конструктора китайских ракет Long March, был бы столь же значимым, как и перемещение самой плотины "Три ущелья" на геостационарную орбиту на высоте 36 000 километров над Землей.

Это невероятный проект, которого стоит с нетерпением ждать. Энергия, собранная за один год, будет эквивалентна общему количеству нефти, которую можно добыть с Земли,

– сказал Лонг.

Несмотря на все достижения в аспекте удешевления и эффективности солнечной энергетики, эта технология все еще сталкивается с некоторыми фундаментальными ограничениями. Одним из таких является нестабильная погода, изменчивый облачный покров и атмосфера, которая поглощает солнечное излучение еще до того, как оно попадает на землю. Это ограничивает возможности солнечных панелей.

Ученые предложили ряд технологий космической солнечной энергетики, которые бы непрерывно собирали и передавали энергию солнечного света прямо в космосе, где оно в 10 раз интенсивнее, чем на поверхности Земли.

Для создания гигантского массива панелей нужно будет осуществить много запусков. Чтобы преодолеть этот вызов, Лонг и его команда работают над разработкой многоразовой ракеты тяжелого класса Long March-9 (CZ-9), которая будет иметь грузоподъемность не менее 150 тонн (136 метрических тонн). Такая ракета сможет нести на себе сразу много панелей, чтобы уменьшить общую потребность в запусках.

Кроме того, что эта ракета будет использоваться для запуска спутников, она также будет ключевой в планах Китая достичь Луны, где он хочет построить международную лунную исследовательскую базу к 2035 году.

Китай - не единственная страна, которая рассматривает планы создания солнечных электростанций в космосе. Американские компании Lockheed Martin и Northrop Grumman, Европейское космическое агентство и японское космическое агентство JAXA также исследуют эту технологию, причем последнее планирует в этом году запустить небольшой спутник для проверки концепции, чтобы оценить ее целесообразность.