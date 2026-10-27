Слитое видео показывает, кто виноват в заоблачных ценах на видеокарты

В сети появились кадры с китайских предприятий, где массово разбирают новые видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090 для создания серверов искусственного интеллекта. Из-за этого графические адаптеры оказались в тяжелом дефиците, а их стоимость на рынке взлетела в несколько раз.

Флагманские видеокарты переделывают в серверные блоки

Как сообщает издание Futurism, в соцсетях распространился видеоролик, снятый на закрытых китайских фабриках. На кадрах видно большой промышленный завод, где с новых графических ускорителей снимают стандартные системы охлаждения, меняют печатные платы и устанавливают компактные кулеры турбинного типа.

Главная цель таких манипуляций – адаптировать видеокарты к требованиям высокой плотности размещения в стойках серверов искусственного интеллекта. Благодаря этой модификации каждая карта занимает значительно меньше места, чем обычная версия для ПК.

Видеокарты разбирают на китайском заводе: смотрите видео

Издание Tom's Hardware отмечает, что предприятие, которое мы видим на видео, не использует эти видеокарты самостоятельно. Вместо этого оно тестирует их, модифицирует, переупаковывает, а затем сотрудники отправляют их клиентам, вероятно, центрам обработки данных или лабораториям искусственного интеллекта. Среди таких клиентов вполне могут быть DeepSeek или Alibaba.

Многие из этих китайских фабрик разбросаны по всей стране. Процесс перепрофилирования имеет огромные масштабы, и, вероятно, ежедневно перепрофилируются тысячи видеокарт GeForce RTX 5090. Посредники в этих цепочках поставок на сером рынке постоянно ищут партии GeForce RTX 5090 для обеспечения этих операций,

– пишет Tom's Hardware.

Астрономические цены и дефицит для обычных пользователей

Из-за активного выкупа и переработки посредниками обычные покупатели практически лишились возможности приобрести видеокарты в магазинах. Розничная цена RTX 5090 на вторичном рынке уже превысила 9 000–10 000 долларов, хотя официальная рекомендованная стоимость составляет всего 1 999 долларов.

Несмотря на слухи о полной остановке производства RTX 5090, компания Nvidia утверждает, что выпуск все еще продолжается. Однако на данный момент даже на официальной онлайн-платформе производителя эта модель полностью отсутствует.

Ситуация на рынке электроники наглядно демонстрирует, как технологические гиганты соревнуются за имеющиеся ресурсы в период бума искусственного интеллекта. В этой гонке больше всего страдают обычные геймеры, вынужденные искать устаревшие компоненты.