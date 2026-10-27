Злите відео показує, хто винен у захмарних цінах на відеокарти

Флагманські відеокарти переробляють на серверні блоки

Як повідомляє видання Futurism, у соцмережах поширили відеоролик із закритих китайських фабрик. На кадрах видно велике промислове виробництво, де з нових графічних прискорювачів знімають стандартні системи охолодження, змінюють друковані плати й встановлюють компактні кулери турбінного типу.

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Головна мета таких маніпуляцій – підганяти відеокарти під вимоги високої щільності розміщення у стійках серверів штучного інтелекту. Завдяки цій модифікації кожна карта займає значно менше місця, ніж звичайна версія для ПК.

Відеокарти розбирають на китайському заводі: дивіться відео

Видання Tom's Hardware зазначає, що підприємство, яке ми бачимо на відео, не використовує ці відеокарти самостійно. Натомість воно тестує їх, модифікує, перепаковує, а потім працівники відправляють їх клієнтам, ймовірно, центрам обробки даних або лабораторіям штучного інтелекту. Серед таких клієнтів цілком можуть бути DeepSeek чи Alibaba.

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Багато з цих китайських фабрик розкидані по всій країні. Процес конверсії має величезні масштаби, і, ймовірно, щодня перепрофілюються тисячі відеокарт GeForce RTX 5090. Посередники в цих ланцюгах постачання на сірому ринку постійно шукають акції GeForce RTX 5090 для забезпечення цих операцій– пише Tom's Hardware.

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Астрономічні ціни та дефіцит для звичайних користувачів

Через активний викуп і переробку посередниками звичайні покупці практично втратили можливість придбати відеокарти в магазинах. Роздрібна ціна RTX 5090 на вторинному ринку вже перевищила 9 000 – 10 000 доларів, хоча офіційна рекомендована вартість становить лише 1 999 доларів.

Попри чутки про повне зупинення виробництва RTX 5090, компанія Nvidia стверджує, що випуск усе ще триває. Проте наразі навіть на офіційному онлайн-майданчику виробника ця модель повністю відсутня.

Ситуація на ринку електроніки чітко показує, як технологічні гіганти змагаються за наявні ресурси під час буму штучного інтелекту. У цій гонці найбільше потерпають звичайні геймери, які змушені шукати застарілі компоненти.