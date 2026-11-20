Китай впервые отправит на свою космическую станцию "Тяньгун" иностранного астронавта. Ракета "Long March 2F" с кораблем "Shenzhou-24" уже доставлена на стартовую площадку, а запуск ожидается в течение недели.

Кто полетит на "Тяньгун"?

Ракета Long March 2F высотой 58 метров вместе с кораблем "Шэньчжоу-24" была доставлена на стартовую площадку космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая во вторник, 17 ноября. Ее перевезли из здания вертикальной сборки на расстояние 1,5 километра примерно за два часа. Работы начались в 17:00 по пекинскому времени, пишет Space.com.

Китайское космическое агентство CMSA заявило, что все оборудование на космодроме находится в исправном состоянии, а запуск состоится в ближайшие дни. Точной даты оно не назвало. Обычно за день до старта CMSA проводит в Цзюцюане пресс-конференцию и объявляет состав экипажа.

На этот раз один из трех членов экипажа впервые будет иностранцем. На "Тяньгун" на "Шэньчжоу-24" полетит один из двух пакистанских кандидатов в астронавты. Для китайской станции это первый такой визит, а для Пакистана – первый выход его космонавта на орбиту.

Как долго продлится визит?

Публичных подробностей мало. Вероятно, пакистанский астронавт будет работать в качестве специалиста по полезной нагрузке и пробудет на станции около недели. Домой он вернется на корабле "Шэньчжоу-23", который как раз будет отлетать.

Экипаж "Шэньчжоу-23" состоит из трех астронавтов. Они стартовали 24 мая и приближаются к завершению полугодовой миссии. Один из них останется на станции еще на полгода. Так, у гостя будет место на обратном рейсе, а китайский астронавт осуществит первую в истории страны годовую миссию на орбите. Такая длительная экспедиция предоставит Китаю данные о физиологии человека в преддверии пилотируемых полетов на Луну и других длительных миссий.

Путь к этому моменту

Китай утвердил программу пилотируемых полетов в 1992 году, а первую орбитальную миссию с людьми запустил в 2003-м. Тогда Ян Ливей стал первым гражданином этой страны в космосе. В конце 2022 года Китай достроил станцию "Тяньгун" из трех модулей. С тех пор она работает непрерывно: экипажи сменяют друг друга каждые шесть месяцев, а во время смены краткосрочно работают вместе.

"Шэньчжоу-24" станет восемнадцатой пилотируемой миссией Китая и первой, в которой на корабле серии "Шэньчжоу" полетит иностранец. Китай также планирует в ближайшие годы увеличить "Тяньгун" вдвое. Это потенциально откроет путь к новым международным миссиям и визитам космических туристов.