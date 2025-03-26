Китайские ученые применили LiDAR, чтобы посчитать почти каждое дерево в стране

Исследователи подсчитали количество деревьев в Китае и нанесли на карту их распределение по стране. В этом им помогла хорошо знакомая всем технология.

Сколько деревьев в Китае

Согласно подсчетам, в Китае растет 142,6 миллиардов деревьев, то есть на одного жителя страны приходится примерно 100 деревьев. Эти цифры являются значительными, учитывая густоту населения Китая, однако сами же исследователи не уверены в том, что они правильные. В частности, Цинхуа Го, профессор Института дистанционного зондирования и географических информационных систем Пекинского университета, говорит, что реальное количество может быть выше, поскольку технология, используемая для подсчета деревьев, имеет ограничения и может быть неточной, сообщает 24 Канал со ссылкой на Science Bulletin.

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Это уже девятая национальная инвентаризация лесных ресурсов в Китае. В 2019 году она насчитала в среднем 1 052 дерева на один гектар, тогда как сегодня число значительно уменьшилось – до 689 деревьев на один гектар. По словам Цинхуа Го, настоящее количество деревьев может быть где-то посередине этих двух значений, но для того, чтобы выяснить это, нужны дополнительные исследования.



Исследователи создали карту, которая показывает распределение и плотность деревьев в Китае / Фото Цинхуа Го

Точная оценка численности деревьев в Китае имеет решающее значение для оценки состояния лесных экосистем и количества углерода, который задерживается в деревьях. Ученые также создали подробную карту, которая показывает распределение деревьев в Китае. Эта карта, по словам ее авторов, поможет стране достичь экологических и климатических целей.

Исследование представляет собой первое картографирование плотности деревьев в Китае с высоким разрешением. Оно вносит вклад в подход Китая к глобальному устойчивому управлению и восстановлению экосистем,

– сказал Го.

Как считать деревья

Для проведения оценки исследователи использовали лазерную технику картографирования, которая называется лидар (LiDAR). Суть этой технологии в том, что она выпускает перед собой лазерные лучи, которые затем отражаются от поверхностей и возвращаются к своему источнику. Бортовые приборы обнаруживают этот отраженный свет и измеряют время, за которое он вернулся. Таким образом, выявляя мизерные отклонения времени, ученые строят трехмерную карту поверхности, замечая изгибы земли, здания и, что самое важное в этом случае, деревья.

Но просто сканирования недостаточно, ведь деревья также надо считать. В этом помог искусственный интеллект. Неизвестно, какую именно модель использовали ученые, а также как именно она работает.

По словам Го, технология является передовой, но некоторые функции требуют доработки. Например, она не может обнаружить деревья, растущие под густыми кронами.

В густо покрытых лесом районах перекрытия деревьев препятствует точному выявлению деревьев на среднем и нижнем уровнях, что приводит к меньшему количеству деревьев, чем на самом деле,

– говорит ученый.

Включение данных наземного лидара и совершенствование программного обеспечения может предоставить более точный подсчет деревьев, добавил он.

Несмотря на определенные ограничения, результаты в целом согласуются с предыдущими представлениями исследователей о популяции деревьев в Китае. Однако вскоре эти цифры могут вырасти, поскольку страна высаживает саженцы с головокружительной скоростью.

Этой весной количество деревьев может стремительно возрасти, поскольку дроны будут задействованы для высадки "Великой зеленой стены" – огромного пояса деревьев на севере Китая, который высаживают, чтобы предотвратить расширение пустынь Гоби и Такламакан. Проект "Большая зеленая стена" начался в 1978 году и должен завершиться в 2050 году. Стена уже является крупнейшим в мире искусственно засеянным лесом, насчитывающим более 66 миллионов деревьев. Ожидается, что после полного завершения плана, лес будет насчитывать 100 миллиардов деревьев. Но успех в предотвращении опустынивания является дискуссионным.