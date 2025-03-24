Скільки дерев у Китаї

Згідно з підрахунками, в Китаї росте 142,6 мільярда дерев, тобто на одного жителя країни припадає приблизно 100 дерев. Ці цифри є значними, враховуючи густоту населення Китаю, проте самі ж дослідники не впевнені в тому, що вони правильні. Зокрема, Цінхуа Го, професор Інституту дистанційного зондування і географічних інформаційних систем Пекінського університету, каже, що реальна кількість може бути вищою, оскільки технологія, що використовується для підрахунку дерев, має обмеження й може бути неточною, повідомляє 24 Канал з посиланням на Science Bulletin.

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Це вже дев'ята національна інвентаризація лісових ресурсів у Китаї. У 2019 році вона нарахувала в середньому 1 052 дерева на один гектар, тоді як сьогодні число значно зменшилось – до 689 дерев на один гектар. За словами Цінхуа Го, справжня кількість дерев може бути десь посередині цих двох значень, але для того, щоб з'ясувати це, потрібні додаткові дослідження.



Дослідники створили карту, яка показує розподіл і щільність дерев у Китаї / Фото Цінхуа Го

Точна оцінка чисельності дерев у Китаї має вирішальне значення для оцінки стану лісових екосистем і кількості вуглецю, який затримується в деревах. Учені також створили детальну карту, яка показує розподіл дерев у Китаї. Ця карта, за словами її авторів, допоможе країні досягти екологічних та кліматичних цілей.

Дослідження являє собою перше картографування щільності дерев у Китаї з високою роздільною здатністю. Воно робить внесок у підхід Китаю до глобального сталого управління та відновлення екосистем,

– сказав Го.

Як рахувати дерева

Для проведення оцінки дослідники використовували лазерну техніку картографування, яка називається лідар (LiDAR). Суть цієї технології в тому, що вона випускає перед собою лазерні промені, які потім відбиваються від поверхонь і повертаються до свого джерела. Бортові прилади виявляють це відбите світло й вимірюють час, за який воно повернулося. Таким чином, виявляючи мізерні відхилення часу, вчені будують тривимірну карту поверхні, помічаючи вигини землі, будівлі та, що найважливіше в цьому випадку, дерева.

Але просто сканування недостатньо, адже дерева також треба рахувати. У цьому допоміг штучний інтелект. Невідомо, яку саме модель використали вчені, а також як саме вона працює.

За словами Го, технологія є передовою, але деякі функції потребують доопрацювання. Наприклад, вона не може виявити дерева, що ростуть під густими кронами.

У густо вкритих лісом районах перекриття дерев перешкоджає точному виявленню дерев на середньому і нижньому рівнях, що призводить до меншої кількості дерев, ніж насправді,

– каже вчений.

Включення даних наземного лідара і вдосконалення програмного забезпечення може надати більш точний підрахунок дерев, додав він.

Попри певні обмеження, результати в цілому узгоджуються з попередніми уявленнями дослідників про популяцію дерев у Китаї. Однак незабаром ці цифри можуть зрости, оскільки країна висаджує саджанці із запаморочливою швидкістю.

Цієї весни кількість дерев може стрімко зрости, оскільки дрони будуть задіяні для висаджування "Великої зеленої стіни" – величезного поясу дерев на півночі Китаю, який висаджують, щоб запобігти розширенню пустель Гобі і Такламакан. Проєкт "Велика зелена стіна" розпочався у 1978 році й має завершитись у 2050 році. Стіна вже є найбільшим у світі штучно засіяним лісом, що налічує понад 66 мільйонів дерев. Очікується, що після повного завершення плану, ліс налічуватиме 100 мільярдів дерев. Але успіх у запобіганні опустелюванню є дискусійним.