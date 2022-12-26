Китай будет исследовать планеты вне Солнечной системы с 2030 года

В Китае озвучили новые планы по исследованию далекого космоса, запуску нового зонда и созданию ракет-носителей следующего поколения. Кроме того, страна хочет строить "лунный интернет".

Страна решительно настроена вырваться вперед в космической гонке, а потому заявляет об очень амбициозных намерениях. Пока не ясно, чем будут отвечать Соединенные Штаты.

Интересно Ученые предлагают засеять экзопланеты жизнью и смотреть, что из этого получится

Чего ждать от Китая

Среди планов есть следующие:

Запуск зонда для исследования астероидов и комет – 2025 год.

Первый запуск новой ракеты-носителя – 2027 год. Она обеспечит пилотируемый полет к Луне. Это будет гигантская ракета высотой 90 метров, диаметром 5 метров и массой при запуске около 2187 тонн.

Исследование потенциально пригодных для жизни планет вне Солнечной системы – 2030 год.

Кроме этого, к 2028 году планируется построить базовую структуру Международной исследовательской станции на Луне, а в ближайшие 10-15 лет – произвести запуск миссии для сбора и доставки образцов из Марса. Также будут исследования Юпитера и Урана, но здесь деталей пока нет.

Также разрабатывается новая модель сверхтяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-9". Это будет трехступенчатая ракета диаметром 10 метров и высотой 110 метров. Она будет способна поднимать до 150 тонн груза на околоземную орбиту. Ожидается, что ее запустят до 2030 года. Кроме того, в планах китайцев есть и многоразовые ракеты, но подробностей о них пока тоже нет.

Наконец, Китай планирует создавать "лунный интернет "чтобы будущие исследователи могли легко контактировать с Землей.