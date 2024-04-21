Глава NASA заявил о сокрытии Китаем военной деятельности в космосе

Администратор NASA Билл Нельсон заявил во время слушаний в Конгрессе, что якобы гражданские космические инициативы Китая могут скрывать военные намерения, усиливая космическую конкуренцию между двумя странами.

Выступая перед Комитетом по вопросам ассигнований Палаты представителей, Нельсон выразил беспокойство относительно секретной космической программы Китая, предположив, что она может продвигать военные цели под видом мирных исследований. Он отметил важность сохранения лидерства США в космосе на фоне растущих достижений Китая.

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Мы считаем, что значительная часть так называемой гражданской космической программы Китая является военной программой. И я думаю, что мы, по сути, находимся в гонке,

– заявил Билл Нельсон во время выступления на Капитолийском холме.

Утверждения Нельсона перекликаются с предыдущими заявлениями, в которых он предостерегал от недооценки возможностей Китая и предупреждал о потенциальных угрозах космическому доминированию США. В частности, ранее он обвинял Китай в шпионаже и амбициях эксплуатировать лунные ресурсы для собственной выгоды вопреки международным соглашениям.

Китай все отрицает

Хотя китайские официальные лица отрицают эти заявления, такая риторика в очередной раз подчеркивает эскалацию напряженности на мировой космической арене. Поскольку NASA ищет значительное финансирование для своих будущих проектов, замечания Нельсона служили, в частности, аргументом в пользу увеличения инвестиций в американские космические инициативы для обеспечения стратегических преимуществ и содействия мирным исследованиям.

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В последние несколько лет космическая гонка между США и Китаем только набирает обороты. В частности обе страны соревнуются в первенстве в нескольких направлениях: высадке на Луну и Марс. В этом контексте комментарии Нельсона побуждают к размышлениям о динамике, формирующей международную космическую политику, и конкуренции, развивающейся между ведущими космическими державами.