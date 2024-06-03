Китайский зонд "Чанъэ-6" совершил посадку на обратную сторону Луны

Китайский лунный зонд "Чанъэ-6" успешно приземлился на обратной стороне Луны. Это событие стало первой в истории миссией по сбору образцов грунта с этой неизведанной территории спутника Земли.

Зонд "Чанъэ-6", который использовал для связи спутник-ретранслятор "Кэцяо-2", совершил посадку в котловине Аполлона, расположенной в пределах бассейна Южный полюс-Айткен. Это место было тщательно выбрано ввиду его научной важности и благоприятных условий для связи и дистанционного управления.

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Ход миссии

После успешного приземления "Чанъэ-6" должен начать двухдневную миссию по сбору образцов лунного грунта. Зонд оснащен буром для извлечения подповерхностных образцов и роботизированной рукой для сбора поверхностного материала.

Ход миссии предусматривает создание полномасштабной копии места посадки на основе данных, полученных "Чанъэ-6" в режиме реального времени, что позволит команде разработать и протестировать точные методы сбора образцов и методы контроля оборудования. Такой подход обеспечивает точность и эффективность операций.

Связь с зондом "Чанъэ-6" обеспечивается с помощью спутника-ретранслятора Queqiao-2, который был запущен заранее. Из-за препятствий со стороны Луны, окна связи на дальней стороне короче, чем на ближней, что позволяет "Чанъэ-6" завершить сбор образцов примерно за 14 часов – значительно меньше, чем 22 часа, которые были доступны для миссии "Чанъэ-5" на ближней стороне Луны.

Для максимальной эффективности и экономии времени миссия "Чанъэ-6" была спроектирована таким образом, чтобы работать с большей автономией. Зонд способен самостоятельно выполнять команды и делать оценки, что уменьшает потребность в постоянном взаимодействии с наземным управлением.

А тем временем Японский зонд SLIM не смог пережить очередную ночь на Луне – его миссия, вероятно, завершена

Представители CNSA объяснили, что если для миссии "Чанъэ-5" требовалось около 1000 команд, то для более совершенного "Чанъэ-6", как ожидается, понадобится лишь около 400 команд.