Китай установил рекорд – сколько дронов взлетело в небо одновременно

В китайском городе Лиюян, известном как мировая столица фейерверков, провели крупнейшее в мире синхронное шоу дронов. В небе одновременно работали почти 16 тысяч аппаратов, которые создали световые фигуры, заменив традиционную пиротехнику цифровым шоу. Событие установило два рекорда Гиннеса.

В Лиюяне 15 947 дронов поднялись ночью в небо, повторяя точно запрограммированные траектории. Они формировали объемные фигуры - от башен и цветочных композиций до сияющего "Sky Tree". За точность отвечал RTK-навигационный модуль и сетевое управление, которое в реальном времени передавало команды для идеальной синхронизации. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на TechRadar.

Как Китай установил новый рекорд по дронам?

Шоу, организовано компанией организовано компанией Gaoju Innovation вместе с местными экспертами по спецэффектам, получило две награды Книги рекордов Гиннесаза наибольшее количество дронов, управляемых с одного компьютера, и за 7 496 аппаратов, которые одновременно запускали фейерверки.

Организаторы назвали перформанс "A Firework Belonging to Me". Концепция подчеркивает переход от традиционных взрывчатых материалов к программируемым световым шоу. Фактически, событие продемонстрировало, как химическое искусство трансформируется в цифровую инсталляцию.

Технологии, которые используют для таких выступлений, аналогичны тем, что применяются в автономной навигации и роботизированных системах. Именно поэтому достижение имеет не только культурное, но и технологическое измерение - подобные решения могут стать основой для картографирования, коммуникационных сетей или даже военных операций.

Однако риски также значительны. Ранее в Лиюяне уже происходили инциденты, когда дроны выходили из строя, загорались и падали на зрителей. Управление тысячами летательных аппаратов требует абсолютной точности: любая ошибка или помеха в связи может превратить зрелищное шоу в опасную ситуацию.

Достижение Китая может стимулировать другие страны на аналогичные эксперименты, расширяя конкуренцию в сфере автономных воздушных систем. А пока это - яркий пример того, как точное программирование и инженерия превращают технологии в искусство.

Почему США начали расследование по безопасности китайских дронов DJI?

Министерство торговли США ведет расследование относительно импорта дронов, в частности от китайских компаний DJI и Autel. Это может привести к повышению пошлин или полного запрета их продукции на американском рынке из-за угрозы национальной безопасности и экономике.

В центре внимания оказались DJI, которая когда-то контролировала более 70% коммерческого рынка дронов в США, и ее конкурент Autel Robotics. Обе компании давно находятся под пристальным вниманием американских законодателей из-за вопросов конфиденциальности данных, вероятные связи с правительством Китая и доминирование на рынке благодаря государственным субсидиям.