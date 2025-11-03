В Ліюяні 15 947 дронів піднялися вночі у небо, повторюючи точно запрограмовані траєкторії. Вони формували об’ємні фігури — від веж та квіткових композицій до сяючого "Sky Tree". За точність відповідав RTK-навігаційний модуль і мережеве управління, яке в реальному часі передавало команди для ідеальної синхронізації. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на TechRadar.

Дивіться також США створили дешеву ракету для збиття "Шахедів" та інших дронів

Як Китай встановив новий рекорд із дронів?

Шоу, організоване компанією Gaoju Innovation разом із місцевими експертами зі спецефектів, отримало дві відзнаки Книги рекордів Гіннеса: за найбільшу кількість дронів, керованих із одного комп’ютера, та за 7 496 апаратів, що одночасно запускали феєрверки.

Організатори назвали перформанс "A Firework Belonging to Me". Концепція підкреслює перехід від традиційних вибухових матеріалів до програмованих світлових шоу. Фактично, подія продемонструвала, як хімічне мистецтво трансформується у цифрову інсталяцію.

Технології, які використовують для таких виступів, аналогічні до тих, що застосовуються в автономній навігації й роботизованих системах. Саме тому досягнення має не лише культурний, а й технологічний вимір — подібні рішення можуть стати основою для картографування, комунікаційних мереж чи навіть військових операцій.

Проте ризики також значні. Раніше в Ліюяні вже ставалися інциденти, коли дрони виходили з ладу, загорялися й падали на глядачів. Керування тисячами літальних апаратів вимагає абсолютної точності: будь-яка помилка або завада у зв’язку може перетворити видовищне шоу на небезпечну ситуацію.

Досягнення Китаю може стимулювати інші країни на аналогічні експерименти, розширюючи конкуренцію у сфері автономних повітряних систем. А поки що це — яскравий приклад того, як точне програмування та інженерія перетворюють технології на мистецтво.

Чому США почали розслідування щодо безпеки китайських дронів DJI?

Міністерство торгівлі США веде розслідування щодо імпорту дронів, зокрема від китайських компаній DJI та Autel. Це може призвести до підвищення мит або повної заборони їхньої продукції на американському ринку через загрози національній безпеці та економіці.

У центрі уваги опинилися DJI, яка колись контролювала понад 70% комерційного ринку дронів у США, та її конкурент Autel Robotics. Обидві компанії давно перебувають під пильною увагою американських законодавців через питання конфіденційності даних, ймовірні зв'язки з урядом Китаю та домінування на ринку завдяки державним субсидіям.