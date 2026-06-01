Новый шаг в спутниковом интернете – что испытывает Китай на орбите
Китай осуществил запуск тестового спутника, предназначенного для испытания технологий спутникового интернета. Миссия включает проверку прямой связи между спутником и телефоном, а также интеграцию космических и наземных сетей.
Китай продолжает активно развивать собственную спутниковую инфраструктуру для глобального интернет-покрытия. В воскресенье утром страна запустила новый тестовый спутник из центра запуска Xichang Satellite Launch Center, расположенного в провинции Сычуань. Об этом пишет CGTN.
Какие технологии испытывает новый китайский спутник?
Ракета-носитель Long March-2D стартовала в 2:07 ночи и успешно вывела аппарат на заданную орбиту. По данным организаторов запуска, миссия стала 646-й в истории серии ракет Long March.
Основная задача аппарата – тестирование технологий спутникового интернета нового поколения. Среди ключевых направлений испытаний:
- прямая широкополосная связь между спутником и мобильными телефонами
- интеграция космических и наземных сетей связи
- проверка стабильности передачи данных в орбитальной среде
- Такие эксперименты рассматриваются как важный шаг к созданию глобальной сети связи, которая не зависит от традиционной инфраструктуры базовых станций.
Кто разработал ракету и каковы ее возможности?
Ракета Long March-2D была разработана Shanghai Academy of Spaceflight Technology и относится к классу двухступенчатых носителей с жидкостным топливом.
Технические характеристики позволяют ей:
- выводить один или несколько спутников на различные орбиты
- доставлять полезную нагрузку массой до 1,3 тонны
- работать на солнечно-синхронной орбите на высоте примерно 700 километров.
Эти параметры делают ракету универсальным инструментом для различных типов космических миссий – от научных до телекоммуникационных.
Почему этот запуск важен для развития спутникового интернета?
Китайская стратегия развития космической связи предусматривает постепенное расширение орбитальных систем, способных обеспечить стабильный интернет-доступ даже в отдаленных регионах.
Тестирование прямой связи "спутник – телефон" может стать ключевым этапом в отказе от традиционной наземной инфраструктуры. Это открывает перспективы для: быстрого развертывания сетей в сельских и горных районах, повышения устойчивости связи во время чрезвычайных ситуаций, создания глобальных коммуникационных систем нового типа.