Новый китайский имитатор гравитации в 1900 раз сильнее самой Земли

Китайские ученые создали уникальную подземную центрифугу CHIEF1900, способную генерировать гипергравитацию мощностью 1900 g-тонн. Эта установка превзошла предыдущий мировой рекорд и позволяет ученым моделировать физические процессы, которые в естественных условиях длились бы десятилетиями или происходили бы на огромных территориях.

Для чего нужна самая мощная центрифуга планеты?

Новая гипергравитационная установка стала частью масштабного проекта под названием "Центрифужная гипергравитационная и междисциплинарная экспериментальная база" (CHIEF). Предыдущая модель CHIEF1300, которая заработала в сентябре 2025 года, могла создавать гипергравитацию до 1300 g-тонн. Новейшая CHIEF1900 примерно на 46 процентов мощнее своей предшественницы, что делает ее самой сильной установкой такого типа в мире, пишет 24 Канал со ссылкой на New Atlas.

Обе центрифуги разработала компания Shanghai Electric Nuclear Power Group. Их назначение – моделирование чрезвычайно интенсивной гравитации, что позволяет сжимать время и масштаб в научных экспериментах. Фактически, исследователи получают возможность симулировать долговременные или крупномасштабные физические явления всего за несколько часов вместо лет или даже десятилетий.

Центрифугу установили на глубине 15 метров под зданиями Чжэцзянского университета в городе Ханчжоу, Китай. Такое расположение оправдано необходимостью минимизировать вибрационные возмущения, которые возникали бы, если бы оборудование работало на поверхности. Дополнительно инженеры оборудовали объект вакуумной системой охлаждения и вентиляцией воздуха, чтобы компенсировать огромное количество тепла, которое генерируют центрифуги во время работы на высоких скоростях, пишет South China Morning Post.



Внутри подземного центра центробежной гипергравитации и междисциплинарных экспериментов (CHIEF) в Ханчжоу / Xinhua

Невероятные возможности и планы

Главный научный руководитель проекта CHIEF, профессор Чжэцзянского университета Чэнь Юньминь, объяснил амбициозные цели команды. По его словам, они стремятся создавать экспериментальные среды, которые охватывают временные промежутки от миллисекунд до десятков тысяч лет, а пространственные масштабы – от атомного до километрового уровня.

При этом эксперименты могут проводиться как в нормальных условиях, так и при экстремальных температурах и давлении. Такая универсальность открывает возможность обнаруживать совершенно новые явления и теории.

Увеличивая эффективную гравитацию, ученые могут ускорять годы или даже десятилетия структурной и геологической нагрузки до нескольких часов. Это делает возможными эксперименты, которые в реальных условиях были бы непрактичными или невозможными из-за продолжительности процессов.

Среди потенциальных применений новой центрифуги – исследование структурной целостности дамб, моделирование повреждений от землетрясений, изучение механизмов оползней почвы, тестирование систем долгосрочного хранения ядерных отходов и многие другие направления. Возможности установки охватывают широкий спектр научных дисциплин от геологии и строительства до ядерной физики и материаловедения.



Центрифуга CHIEF1300 / Xinhua

Цена вопроса

Строительство гипергравитационного комплекса стоило примерно 285 миллионов долларов. Несмотря на значительные инвестиции, китайская команда имеет открытые намерения по международному сотрудничеству. Ученых со всего мира приглашают использовать эту уникальную технологию для собственных исследований, что может превратить объект в важный центр глобальной научной деятельности.

Установка CHIEF1900 пока не приступила к проведению экспериментов, но ожидается, что она заработает в ближайшем будущем. Когда центрифуга выйдет на полную мощность, она откроет ученым доступ к ранее недостижимым возможностям моделирования экстремальных условий и ускоренного тестирования долгосрочных процессов.